von SK

Der Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Waldshut, Harald Ebi, hat sich bestürzt über die politischen Vorgänge in Thüringen und das Verhalten der FDP-Fraktion im Erfurter Landtag gezeigt. Harald Ebi erklärte am Donnerstag in einer Medienmitteilung: „Natürlich ist es schön, wenn Liberale in Ämter gewählt werden, und sicher wäre Herr Kemmerich ein guter Ministerpräsident. Aber man lässt sich nicht von der AfD oder Herrn Höcke in Ämter wählen. Das geht unter keinen Umständen. Das ist die Axt an unsere Demokratie anzulegen und fügt unserer Republik und unserer Partei schweren Schaden zu.“ Ebi weiter: „Herr Kemmerich hätte die Wahl unter keinen Umständen annehmen sollen.“ Im Kreisverband genieße er für seine Position zu den Vorgängen in Thüringen breiten Rückhalt, erklärte Ebi. Nach Rücksprache mit vielen Parteikollegen aus dem Landkreis hätten sich die meisten von ihnen entsetzt gezeigt. Der Kreisvorsitzende: „Die FDP ist eine liberale Partei der Mitte, die sich immer klar gegen rechts und links abgegrenzt hat.“ Auf keiner Ebene dürfe es eine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Wie bundesweit andere FDP-Politiker forderte auch Ebi den inzwischen vollzogenen Rücktritt des mit AfD-Unterstützung zum Ministerpräsidenten gewählten Thomas Kemmerich.