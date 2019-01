Tiengen 04. Januar 2019, 14:04 Uhr

Exhibitionist entblößt sich vor einer Frau und zwei Kindern bei einem Tiengener Einkaufsmarkt

Ein Zeuge hat am Donnerstagabend die Polizei in Waldshut-Tiengen informiert, dass ihm gegen 16.45 Uhr ein Mann vor einem Einkaufsmarkt in der Berliner Straße aufgefallen war, als dieser sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll.