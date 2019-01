von Andrea Böhringer

Viele Bürger aus Detzeln, die Gemeinderäte Markus Ebi und Gerd Vollmer sowie Sylvia Döbele in Vertretung für OBPhilipp Frank begrüßte Ortsvorsteherin Esther Koch bei der Bürgerversammlung mit Rehessen im Feuerwehrhaus. Musikalisch eingestimmt wurde der Abend von einer Abordnung der Tezzilnheimer Schtudehägler, die Bewirtung wurde vom Männergesangverein Detzeln übernommen. Nach dem Rehessen, das von den Jagdpächterfamilien Müller und Arnold gespendet wurde, informierte Esther Koch über die Höhepunkte des vergangenen Jahres und gab einen Überblick über die Arbeit des Ortschaftsrats.

Besonders erfreulich ist der Zuwachs an Einwohnern, so Esther Koch: „Wir wachsen seit 2014 kontinuierlich und dies nicht nur wegen des Baugebiets Breitäcker III, sondern auch weil wir uns im vergangenen Jahr über sechs Geburten freuen durften.“ Erfreulich ist auch die Belegung des Kindergartens, der mit 23 Plätzen ausgebucht ist. Den Kindern und ihren Eltern kommt dann auch die Investition, mit der Umgestaltung des Spielplatzes Breitäcker, zugute. Bereits 2017 wurde damit angefangen und 2018 wurde die marode Wippe erneuert, 2019 soll noch ein Kleinkinderklettergerüst hinzukommen. Ein Dank ging an Michael Wolf von der Stadtverwaltung für seinen Einsatz bei der Umsetzung des seit Langem gewünschten öffentlichen WLAN im Feuerwehrhaus.

Esther Koch (links) überreichte den Familien, die 2018 Nachwuchs bekommen haben, ein Willkommensgeschenk. Opa Braakhuis nahm dies gerne entgegen. | Bild: Böhringer, Andrea

In diesem Jahr stehen weitere Projekte an. So sollen neue Urnengräber geplant, beziehungsweise angelegt werden, eine neue Rampe für das Milchhüsli sowie einen zweiten Handlauf für die Treppe im Feuerwehrhaus angebracht werden. Auch werde man sich um das Problem mit der Wasserversorgung am Friedhof kümmern.

Ortschaftsrätin Ja, Ortvorsteherin Nein

Da in diesem Jahr auch wieder Kommunalwahlen anstehen, wäre es schön, so Esther Koch, wenn sich viele Bewerber auf eine Interessentenliste eintragen. Sie selbst werde nochmals für den Ortschaftsrat kandidieren, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für das Amt der Ortsvorsteherin zur Verfügung stehen.

Das ist 2019 in Detzeln geboten

Auch 2019 wird es in Detzeln wieder einige Veranstaltungen geben. Neben der Warm-up-Party am 19. Januar, dem Konzert des MGV im Pfarrsaal Tiengen am 26. Januar und dem Maihock findet am 28. August das Patrozinium Maria Königin statt. Außerdem wird Detzeln 1175 Jahre alt, dieser Geburtstag des ältesten Ortsteils Waldshut-Tiengens wäre ebenfalls ein schöner Anlass für eine Feier. Der SV Krenkingen wird in diesem Jahr wieder eine Sportwoche veranstalten (25. bis 29. Juli).

Sylvia Döbele stellte die Projekte der großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen vor. Bei der anschließenden Fragerunde wurden überhöhte Geschwindigkeiten von Autofahrern aus der Richtung Rassbach und Tierberg (30-Zone), die vermeintliche Gewerbesteueranhebung wegen des Freibads Waldshut und der schleppende Ausbau der Breitbandversorgung thematisiert. Auf die Fragen der Bürger antworteten Sylvia Döbele und Ordnungsamtsleiter Ralph Albrecht.