von Ursula Freudig

Frau König, was motivierte Sie zur Gründung der Nachbarschaftshilfe Waldshut-Tiengen?

Ich war im März 2017 auf einer Veranstaltung in Waldshut, in der es um bürgerschaftliches Engagement ging. Ulrike Klein, die im Landratsamt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe zuständig ist, war auch da. Ich kenne sie persönlich. Sie erzählte mir, dass es fast überall im Landkreis Nachbarschaftshilfen gäbe, nur leider nicht in Waldshut-Tiengen. Das wollte sie ändern und ich habe spontan gesagt, ich mache das. Mit Jutta Keppner und Janette Matt fand ich Mitstreiterinnen und im Juli 2018 war unsere erste gut besuchte Infoveranstaltung. Es war ein langer Weg mit vielen Herausforderungen, aber jetzt sind wir ein anerkannter gemeinnütziger Verein, der an die Kirche angebunden, aber rechtlich selbstständig ist.

Zur Person Monika König (56) ist in Engelschwand geboren und aufgewachsen. Sie studierte in Freiburg Politikwissenschaft und Wirtschaftspolitik, arbeitete eine Zeitlang als Bildungsreferentin in Ludwigshafen und in der Gemeindeverwaltung in Görwihl. Geprägt hat sie eine schwere Erkrankung ihrer Mutter, die über viele Jahre in der Familie gepflegt wurde. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt seit 16 Jahren in Tiengen. Ihre Hobbys sind lesen und handarbeiten. Auf ihre Initiative wurde am 25. Januar 2019 die Nachbarschaftshilfe Waldshut-Tiengen gegründet. Zusammen mit Klaus Bachmann und Gertrud Gantert ist sie Vorsitzende des Vereins.

Sie haben mittlerweile auch ein Büro?

Ja, wir sind hier in der Berliner Straße 9 in Tiengen. Ohne das kostengünstige Angebot der Baugenossenschaft Föfa und die finanzielle Unterstützung der Stadt wäre das nicht möglich gewesen. Unser Büro ist in Tiengen, aber wir sind genauso für Waldshut und die Ortsteile zuständig. Jeder, der helfen möchte oder die Unterstützung von Helfern beanspruchen will, kann Kontakt zu uns aufnehmen. Jede Woche dienstags und donnerstags, 10 bis 11 Uhr, sind Janette Matt und Anette Weiß im Büro für Interessierte da. Telefonisch erreicht man sie über die Waldshuter Nummer 07751/831 48 51. Unsere Flyer sind jetzt auch fertig und werden demnächst an vielen Orten ausliegen. Leider hat sich dort ein Fehler eingeschlichen. Unsere korrekte Telefonnummer ist die vorhin genannte. Im Internet findet man auf der Homepage des Netzwerks Nachbarschaftshilfe (www.netzwerk-nachbarschaftshilfe.de) Informationen über uns.

Wie viele Mitglieder hat die Nachbarschaftshilfe Waldshut-Tiengen mittlerweile?

Wir haben an die 80 Mitglieder und rund 20 aktive Helferinnen und Helfer, vorwiegend Frauen aus allen Altersgruppen. Die Helfer haben seit dem Start Ende Mai 2019 über 270 Einsatzstunden geleistet. Gut ein Dutzend wiederkehrende Einsätze haben wir momentan. Dafür, dass wir bislang keine Werbung gemacht haben, ist das ganz gut. Aber wir freuen uns natürlich über weitere Helfer und Klienten.

Wer kann Helfer werden, welche Dienste leisten sie und bekommen sie etwas für ihre Arbeit?

Jeder ab 14 Jahren kann Helfer werden. Er muss allerdings, im Gegensatz zu Klienten, Mitglied in unserem Verein sein und ist dann auch versichert. 24 Euro im Jahr beträgt der Mitgliedsbeitrag. Bislang unterstützen wir vor allem ältere Menschen. Die Helfer machen Fahrdienste, begleiten beim Einkauf oder Arztbesuch. Sie unterstützen im Haushalt oder entlasten pflegende Angehörige. Wir sind für alle Menschen in nicht akuten Notlagen da und gehen, soweit als möglich, auf individuelle Wünsche ein. Die Helfer bekommen für ihr soziales Engagement eine Aufwandsentschädigung. Eine regelmäßige, verlässliche Nachbarschaftshilfe ist heute nicht mehr ohne Gegenwert leistbar. Alle Nachbarschaftshilfen im Netzwerk Nachbarschaftshilfe arbeiten so auch für die Klienten, also die Hilfeempfänger, ist das Entgelt wichtig. Sie fühlen sich dadurch nicht ständig zur Dankbarkeit verpflichtet. Und wenn Hilfeempfänger einen Pflegegrad haben, können sie die Kosten für unsere Hilfe von ihrer Pflegekasse erstattet bekommen.

Brauchen die Helfer auch eine Ausbildung?

Unser Verein hat sich verpflichtet, allen Helferinnen und Helfern Fortbildungen zu ermöglichen und sie bei Fragen oder Problemen im Einsatz fachlich zu beraten. Im Moment läuft ein zweiter Kurs zum Thema „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“, den wir unseren Helfern empfehlen. Er findet im katholischen Gemeindehaus in Waldshut statt und umfasst 16 Abende und zwei Samstagvormittage. Die Kurskosten werden, unabhängig von der Kassenzugehörigkeit, von der AOK-Pflegekasse übernommen. Interessierte können sich gerne noch unter der Telefonnummer 07751/831 48 51 melden.

Wie läuft ganz konkret ein Einsatz ab?

Wer für sich oder für ein Familienmitglied Unterstützung sucht, ruft im Büro an, wo alles besprochen wird. Anette Weiß und Janette Matt besuchen dann die Anrufer und schauen sich die Situation des Hilfesuchenden an. Danach entscheiden sie, wer als Helfer in Frage kommt. Sie klären seine Bereitschaft ab und stellen ihn dem Hilfesuchenden vor. Nach einigen Besuchen wird auf beiden Seiten nachgefragt, ob alles in Ordnung ist. Bei jedem Besuch lässt sich der Helfer seinen Stundenzettel vom Klienten unterschreiben und reicht ihn am Monatsende im Büro ein, wo eine entsprechende Rechnung geschrieben und verschickt wird.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass wir Menschen zur Hilfe ermutigen können und dass Hilfsbedürftige sich auch trauen, um Unterstützung zu bitten. Eine gute Zusammenarbeit mit den Sozialstationen ist uns wichtig. Und als gemeinnütziger Verein hoffen wir, dass wir weiterhin Mitglieder gewinnen und finanziell unterstützt werden. Die alten Familien-Netzwerke greifen nicht mehr und es wird zunehmend Menschen geben, die Hilfe brauchen. Da kommt eine Lawine auf uns zu. Das müssen wir uns alle bewusst machen.