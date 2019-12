von Susann Duygu-D'Souza

Herrn Thurn, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Bundessieg. Wie läuft eigentlich so ein Wettbewerb ab?

Die Zulassung des Wettbewerbs läuft über die Ergebnisse der Gesellenprüfung, da wurde ich dann Landessieger und wurde so automatisch zum Bundeswettbewerb zugelassen. Dort hatte man fünf Stationen, an denen man jeweils 45 Minuten Zeit hatte. Man musste verschiedenste Aufgaben lösen, wie beispielsweise das Zusammenbauen eines Vergasers aus Einzelteilen oder einen Fehler zu finden weswegen eine Maschine nicht ansprang. Mit dieser Aufgabe habe ich wohl auch überzeugt, weil ich der Einzige war, der den Fehler gefunden hatte.

Ihr Fachwissen haben Sie während Ihrer Ausbildung bei Motorrad Waser gelernt?

Ich hatte mich schon davor für das Herumschrauben an Motorrädern interessiert, habe aber natürlich viel während meiner Ausbildung gelernt. Das Besondere hier ist, dass wir auf unterschiedliche Marken spezialisiert sind. Ich habe Zugang zu vielen Portalen und damit zu Infos, den man bei freien Werkstätten wahrscheinlich nicht so hätte. Ich habe auch super Kollegen, die mir viel beigebracht haben. Ich habe mein Wissen vertiefen können und viele Erfahrungen gesammelt, was mit das Wichtigste in unserem Beruf ist. Das sieht man auch bei unseren erfahrenen Kollegen. Wenn diese Kollegen einen Fehler suchen, fangen sie nicht bei null an, sondern wissen meist genau, welche Maschine, welche Schwachstelle hat.

Woher kommt die Begeisterung für Motorräder?

Ich habe mich schon immer für alles interessiert, was Räder hatte. Das hatte mit dem Bobbycar angefangen, ging dann über das Fahrrad, Mountainbike bis hin zum Motorrad. Die Begeisterung kommt auch ein Stück weit von meiner Familie, die ebenfalls Motorrad fährt.

Auch Ihre Mutter?

Ja. Meine Eltern fahren beide. Als ich mit 16 den 125er Führerschein gemacht hatte, ist mein Vater dann auch wieder intensiver gefahren und hat sich eine neue Maschine gekauft. Wir sind dann auch zusammen nach Italien und Spanien gefahren. Das war eines der tollsten Erlebnisse, die ich mit dem Motorrad hatte.

Wann saßen Sie das erste Mal auf einer Maschine?

Das war im Urlaub auf Kreta als ich zwölf war.

Was ist das Faszinierende am Fahren, die Geschwindigkeit?

Die gehört auch dazu, macht Spaß, steht für mich aber nicht an oberster Stelle. Wenn ich im Auto sitze, bekomme ich nicht viel mit. Man nimmt vieles intensiver wahr, beispielsweise die Landschaft. Beim Motorradfahren bekomme ich alles mit, auch die Gerüche, die wechselnden Temperaturen. Man hält vielleicht auch eher mal an, um die Eindrücke zu genießen.

Waldshut-Tiengen Ein Zollverfahren für Schweizer Kunden erschüttert die Werkstätten der Region Das könnte Sie auch interessieren

Fahren Sie eher allein oder in Gruppen?

Allein. Natürlich fährt man auch mit Freunden oder Familie, aber es geht ja darum, individuell zu reisen und fahren und unabhängig zu sein. Wenn ich mit 20 Leuten unterwegs bin, dann kann ich auch eine Bustour machen.

Haben Sie eine Maschine, für die Ihr Herz besonders schlägt?

Ja, ich habe mir dieses Jahr meinen Traum von einer Honda Africa Twin erfüllt.

Wie viel PS?

Nur 95, also keine Rennsemmel, sondern etwas zum Reisen. Ich fahre am liebsten über ein paar Wochen in den Urlaub, wo man was sieht.

Ihre Lieblingsziele?

Italien, Spanien und Schweiz. Überall dort, wo es schöne Kurven gibt.

Ist Ihnen schon einmal etwas passiert?

Neben technischen Defekten an der Maschine glücklicherweise nicht.

Zur Person Michael Thurn wohnt in Lenzkirch. Der 22-Jährige hat sein Abitur am Kreisgymnasium in Titisee-Neustadt absolviert. Danach hat er sich für eine Ausbildung als Zweiradmechatroniker bei Motorrad Waser in Tiengen entschieden, wo er derzeit auch arbeitet. Jetzt möchte er ein Maschinenbaustudium beginnen. In seiner Freizeit fährt er gerne mit dem Motorrad und Mountainbike. Außerdem spielt er Gitarre und geht gerne mit seinem Hund in die Natur.

Und die können Sie ja jetzt selbst beheben...

Ja so kann ich auf Tour in der Regel zumindest vieles provisorisch flicken. So habe ich die Sicherheit, meine eigene Maschine allein zu reparieren. Zudem mag ich es, wenn man am Ende eines Arbeitstages ein Ergebnis sieht und ich etwas mit den Händen arbeiten kann. Deshalb wollte ich auch nicht gleich nach dem Abi studieren.

Derzeit findet ein Wandel in der Automobilbranche statt. Wie sieht es bei Zweirädern aus? Sind Elektromotoren ein Thema?

Ja, wir haben hier einen Elektroroller. Bei Motorrädern ist das Problem derzeit noch, dass die Akkus recht schwer sind. Aber die Wandlung wird sicher auch hier kommen.

Der Umweltschutz ist gerade überall Thema. Können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, wenn Sie nur zum Spaß mit dem Motorrad durch die Gegend fahren?

Die meisten fahren nur rund 3000 Kilometer im Jahr. Bei einem Verbrauch von zwei oder 2,5 Litern, womit viele 125er oder Roller auskommen, fällt das nicht groß ins Gewicht. Vor allem dann, wenn die Alternative ein Auto ist, das deutlich mehr verbraucht. Natürlich verbrauchen große Motorräder mehr als zwei Liter, aber in der Regel immer noch weniger als Autos.

Jetzt wollen Sie im kommenden Jahr ihr Maschinenbau-Studium beginnen. Wie soll es danach weitergehen?

Mein Traum wäre es, eine eigene Maschine zu entwickeln und zu bauen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, in die Forschung oder Entwicklung zu gehen. Aber das wird sich mit der Zeit dann zeigen.