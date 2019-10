von Ursula Freudig

Sie ist erst 13 Jahre alt und hat schon ein professionell gemachtes Musik-Video veröffentlicht, das auf Youtube zu sehen ist: Elina Schagidanova aus Tiengen spielt darin auf dem Klavier das bekannte Musikstück „A Comme Amour“. Kulisse für die romantischen Klänge und Bilder ist der Zürichsee. Anfang September wurde der Clip im Kinocenter des Kongresszentrums Trafo in Baden (CH) erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und hat seitdem auf Youtube schon mehr als 9500 Aufrufe.

Video-Partner von Elina ist Alessandro de Carolis aus Horheim. Elinas Mutter, die Klavierlehrerin Sabina Cam-Avanesova, hat das Drehbuch geschrieben und spielt auch mit, ebenso Elinas Pate, der russische Schauspieler Jury Baturin. Die Unterstützung von regionalen und überregionalen Sponsoren hat den professionellen Videodreh bei einer Züricher Produktionsfirma möglich gemacht. An zwei Tagen wurde gedreht, rund ein Jahr lang dauerten nach Aussage von Elinas Mutter die Vorbereitungen.

Singen, Tanzen und Mode entwerfen

Die junge Pianistin besucht die achte Klasse des Klettgau-Gymnasiums und stand schon bei etlichen musikalischen Aufführungen der Schule auf der Bühne. Sie singt und tanzt auch. Geboren ist Elina Schagidanova in Armenien. Als sie gut vier Jahre alt war, kam sie mit ihrer Familie nach Tiengen. Seit ihrem sechsten Lebensjahr unterrichtet sie ihre Mutter am Klavier. Das Video „A Comme Amour“ zeigt über die Musik hinaus, eine weitere Begabung von Elina. Das Kleid, das sie in dem Clip trägt, ist nach ihrem Entwurf gefertigt worden.

„Mein Traum ist es, Musik und Mode zu machen“, sagt die 13-Jährige. Dies getreu ihrem Motto: „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.“ Elina übt täglich auf dem Klavier und liest regelmäßig die Vogue, um in Sachen Mode auf dem Laufenden zu sein und sie zeichnet viel: Mode, aber auch andere Dinge von der Micky Maus bis zu Ronaldo. Sie und ihre Familie haben große Pläne. Die Gründung der Firma „El Magical“ ist nach Aussage ihrer Mutter am Laufen.

Weitere Musikvideos in Planung

Im Mittelpunkt sollen von Elina Schagidanova entworfene Mode und von ihrer Schwester Tanja (22) organisierte Events wie Geburtstage und Hochzeiten stehen. Eine Zeitschrift für Jugendliche soll folgen und ein weiteres Musik-Video mit Elina Schagidanova ist auch nicht ausgeschlossen. Die junge Pianistin hat auch schon eigene Stücke komponiert.