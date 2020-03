Es fehlte an Geld, jedoch nicht an Eigeninitiative: Eltern der Schüler des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut war es zu danken, dass neun Klassenzimmer pünktlich zu Frühlingsbeginn vor 25 Jahren in frischen Farben glänzten.

Die Idee zur Eigenarbeit kam der damaligen Vorsitzenden des Elternbeirats nach einer Schulbegehung mit dem Gemeinderat. Dabei war ein erheblicher Renovierungsbedarf festgestellt worden. Allerdings hatte die Stadt für die Innenrenovierung lediglich 10.000 Mark im Etat für 1995 eingeplant. Bei einer gewerblichen Auftragsvergabe hätte diese Summe gerade mal für die Renovierung zweier Klassenzimmer gereicht.

Der Gedanke, sich von der Stadt Farben und Materialien in einem ähnlichen Wert bereitstellen zu lassen und selbst Hand anzulegen, versprach mehr Erfolg. Zusammen mit Schulleiter, Lehrern und Schülern wurde das Projekt entwickelt, vier Zimmer in Eigenarbeit zu renovieren. Dieses nicht alltägliche Engagement der Schulgemeinschaft machte bei der Stadt so sehr Eindruck, dass sie außerplanmäßig fünf Klassenzimmer auf städtische Kosten renovieren ließ.

100 Samstagsmaler rücken an

Und dann rückten an einem Samstag im Frühling 1995 rund 100 Samstagsmaler, Eltern, Lehrer und Oberstufenschüler, mit Pinsel und Farbeimer zur Verschönerungsaktion an. Andere unterstützten die Aktion mit Geld- und Sachspenden, etwa für das Abschlussvesper der Freizeitmaler. Dass die Arbeit der Laien nicht zur Laienarbeit geriet, dafür sorgte der Waldshuter Malermeister Michael Rimmele. Er hatte die technische Leitung und stand der streichenden Truppe mit Rat, Tat und Handwerkszeug zur Seite. Statt wie ursprünglich geplant zwei, waren nun neun der 25 Klassenräume des Gymnasiums instandgesetzt – ausgelöst vom Engagement der Eltern.

Das aber sollte nur für diese Aktion gelten, machte die Elternbeiratsvorsitzende Ursula-Felicitas Reiner-Schmelzer deutlich. „Wir wollen weder feste Rechnungsgröße in der Haushaltsplanung der Stadt werden“, meinte sie, „noch in Konkurrenz zu den Handwerksbetrieben treten“.