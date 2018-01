Waldshut-Tiengen Erfolgsrezept der Tiengener Grufti-Band geht in die dritte Runde

Die Grufti-Band gibt ihr drittes Wunschkonzert im Tiengener FC-Heim. Die Veranstalter hoffen auf viele Musikwünsche am Schmutzigen Donnerstag 8. Februar.

Aller guten Dinge sind drei – hoffentlich auch mehr. Bereits zum dritten Mal veranstaltet die Grufti-Band im FC-Heim, im Vereinsheim der Tiengener Fußballer, das närrische Wunschkonzert. Die Tiengener Guggenmusiker – oder doch eher närrischen Sinfoniker – freuen sich über viele Musikwünsche. Eigens dafür hat die Band eine Sonderseite im Internet (wuko.grufti-band.de) geschaltet, auch die Musiker nehmen Wunschtitel entgegen, die am Schmutzige Donnerstag, 8. Februar, ab 2011 Uhr gespielt werden. Auch das Tanzbein darf geschwungen werden.

Auf einer der fidelen Musikreisen entstand aus einer Idee des Ehrenpräsidenten Manfred Herzog das närrische Wunschkonzert. Ursprünglich war es als einmaliger Gag geplant. Dass es nun bereits zum dritten Malstattfindet und damit auf dem besten Weg ist, dem ursprünglich scherzhaft gegebenen Zusatz „traditionell“ alle Ehre zu machen, freut Vereinsführung und Mitglieder gleichermaßen. Obwohl das FC-Heim in Tiengen für diesen Anlass durch den Anbau auf der Terrasse, wo Bar und Raucherlounge sind, auf etwa 250 Plätze vergrößert wird, ist man im vergangenen Jahr beinahe an die Kapazitätsgrenzen gestoßen. Daher empfehlen die Gruftis allen Interessierten, frühzeitig Plätze bei der FC-Wirtin Karin Würtenberger zu reservieren. Wie im vergangenen Jahr hat die Band das Wunschkonzertprogramm auf zwölf Musiktitel gekürzt. So soll für Stimmung, Spaß und Tanz mehr Raum bleiben. Die Gruftis wollen nicht primär viel Geld verdienen. „Bis alle Unkosten gedeckt sind, bleibt am Wunschkonzert nicht sehr viel übrig“, sagt Präsident Manfred Schwind.

Dies solle auch nicht im Vordergrund stehen. Die Grufti-Band Tiengen möchte mit dem närrischen Wunschkonzert vielmehr eine feste öffentliche Veranstaltung an der Tiengener Fasnacht etablieren. Schwind: „Wenn uns das gelingt, dann haben wir schon viel erreicht.“ Die Gruftis sind auf einem guten Weg. Die Resonanz an den beiden ersten Wunschkonzerten war für alle überraschend gut. „Wenn man eine Veranstaltung gleich beim ersten Mal vollmundig als traditionell ankündigt, steht man auch ein bisschen in der Pflicht, scherzt Schwind.

Die Tiengener Grufti-Band bezeichnet sich selbst als erstes sinfonisches Fasnachtsorchester. Die Jungs nehmen sich nicht ganz so ernst, das wird im Gespräch gleich klar. Trotzdem probe man intensiv und habe an die eigene Musik auch einen gewissen Anspruch: „Wir wollen nicht die vierte oder fünfte Guggenmusik in Tiengen sein. Unsere Auswahl an Musikstücken ist speziell und unsere Arrangements sind das größtenteils auch.“ Sinnemann ist seit der Gründung der Band musikalischer Leiter. Er kann darauf bauen, dass bei den Gruftis überproportional viele ehemalige aktive Musiker, die ihre Instrumente von der Pike auf gelernt haben, die Register stützen. Die Hobbymusiker ziehen voll mit. „Bei uns spielen alle nach Noten, selbst diejenigen, die gar keine Noten können“, fasst es Sinnemann augenzwinkernd zusammen.

Die Grufti-Band wurde 1997 gegründet und besteht aus 26 aktiven Mitgliedern. Präsident ist Manfred Schwind. Kontakt für Musikwünsche am 8. Februar, 20.11 Uhr, im Gasthaus Langenstein (FC-Heim), Telefon: 07741/633 91, E-Mail per (info@grufti-band.de). Infos im Internet (www.grufti-band.de).