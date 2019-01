von Alfred Scheuble

44 Versammelte haben im katholischen Pfarrsaal in Tiengen den Verein „Nachbarschaftshilfe Waldshut-Tiengen“ gegründet. Die Mitglieder wollen alten, kranken und hilfsbedürftigen Menschen helfen, möglichst lange zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Sie möchten pflegende Angehörige entlasten und die Generationen zusammenbringen, so die einstimmig gewählte Gründungsvorsitzende Monika König.

Mit den Worten „Ich freue mich sehr, dass so viele da sind“ eröffnete Monika König, die seit März 2016 für die neue Initiative aktiv ist, den Informationsblock über Ziele und Aufgaben des Vereins. Sie erinnerte daran, dass seit dem Informationsabend im Juli vergangenen Jahres sich bereits viele Interessenten zum Mitmachen gemeldet hätten. „Einfach machen, es könnte ja gut werden“ diese Motivationsformel galt für das Gründungsteam mit Jutta Keppner, Janette Matt und Monika König, das unter anderem auch von der katholischen Pfarrgemeinde der Seelsor-geeinheit Mittlerer Hochrhein, vom Landratsamt, von der Stadt und von vielen Bürgern Unterstützung erhielt.

Schließlich wurde die Satzung vorgestellt, die alle wichtigen Regelungen für die Vereinstätigkeit beinhaltet und den rechtlichen Rahmen für den Verein bildet. Klaus Bachmann, stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit, erläuterte den Versammelten die wichtigsten Eckdaten der zehnseitigen Satzung. In der Präambel heißt es unter anderem, dass der Verein eine Organisationsstruktur bildet, die das Miteinander der Generationen und fürsorgendes Engagement in der Stadt und den Ortschaften fördern will. „Die Hilfsangebote stehen allen Menschen offen, unabhängig von Religionszugehörigkeit, Weltanschauung oder Nationalität“ ist der Satzung zu entnehmen. Mitglieder des Vereins können alle natürlichen Personen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr (jährlicher Beitrag 24 Euro) und juristische Personen (50 Euro) werden. Der Satzungsentwurf, der zuvor dem Finanzamt, dem Registergericht Freiburg und dem Erzbischöflichen Ordinariat Freiburg zur Prüfung vorgelegt wurde, wurde von den Vereinsgründern einstimmig angenommen.

Damit wurde der Weg für die erstmaligen Wahlen frei. Die sieben vorgesehenen Vereinsämter konnten jeweils einstimmig wie folgt für zwei Jahre belegt werden: Monika König, Klaus Bachmann und Gertrud Gantert (sie bilden den Vorstand), Phung Tran, Kassiererin, Gritt Schacht, Schriftführerin, und die beiden Kassenprüferinnen Elfriede Hilpert und Eva Hug. Die Kirchengemeinde wird noch einen Delegierten oder eine Delegierte in den Vorstand entsenden.

Die Versammelten bewilligten schließlich noch die Beitragsordnung und die Vergütung für die Helferinnen und Helfer. Demnach wurde der frisch gewählte Vorstand ermächtigt, ein Vergütungssystem zu etablieren, das keine oder eine möglichst geringe Beitragsveranlagung zur Unfall-versicherung nach sich zieht. Hintergrund dafür ist eine Maßgabe der Berufsgenossenschaft, wonach die Tätigkeit der Ehrenamtlichen entweder pauschal abgerechnet wird oder nur sehr niedrige Aufwandsentschädigungen gezahlt werden dürfen. Am Ende der Versammlung kam aus dem neuen Vorstand der Appell an die Öffentlichkeit: „Werden sie Mitglied – helfen sie mit!“. Der Dank galt den Versammelten für die wirkungsvolle Mithilfe bei der Vereinsgründung der „Nachbarschaftshilfe Waldshut-Tiengen“.