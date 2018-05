14.05.2018 07:15 Ursula Freudig Waldshut-Tiengen Erfolgreich mit Damen Mode: Regina Moden in der Eisenbahnstraße besteht seit 50 Jahren

Seit 50 Jahren gibt es das Damenmode-Geschäft Regina Moden in der Eisenbahnstraße in Waldshut, seit 2011 ist Barbara Witt Inhaberin. Sie weiß, wie schwierig das Geschäft der Einzelhändler in der Modebranche geworden ist und wünscht sich mehr Zusammenarbeit untereinander statt Konkurrenz.