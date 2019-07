von Susanne Schleinzer-Bilal

Sie haben zum ersten Mal bei einem Online-Wettbewerb der Handwerkskammer Konstanz, dem „Meister-Power“ mitgemacht, die Schüler der Klasse 7 bis 9 und 10 bis 11 der Robert-Schuman-Realschule in Waldshut und sich gleich auf den vorderen Plätzen behauptet. Zwei Schülerinnen, Annabel Obrist und Lara Wolfram, wurden dazu noch Landessiegerinnen. Vanessa Lorch wurde Drittplatzierte, Jana Müller Zweitplatzierte bei den Klassen 7 bis 9. Bei den Klassen 10 bis 11 hatte sich auf einen der vorderen Plätze Lynn Braun qualifiziert.

Maria Grundler und Anja d´Oleire-Oltmanns von der Handwerkskammer Konstanz überreichten den Schülern im Rahmen einer kleinen Feier in der Aula der Schule neben den Einzelpreisen für die Platzierten einen Scheck im Wert von 400 Euro für die Realschule. Die Schüler hatten sich Sitzgelegenheiten gewünscht. Zwei Schüler werden diese im November mit der Schreinerei Ruf aus Waldshut anfertigen.

Die Materialkosten übernimmt die Handwerkskammer. „Ich war so baff, als ich erfahren habe wie viele Schüler teilgenommen und wie viele gewonnen haben, ich bin super stolz auf euch, nächste Jahr machen wir wieder mit“, beglückwünschte Schulleiterin Lisa Bosch die Siegerinnen. Auch Grundler lobte die Schülerinnen: „Ihr könnt stolz auf Euch sein.“

Positive Erfahrungen mit dem Online-Spiel hat Pädagoge Uli Hallmannseder gemacht. 70 Prozent der Schüler seien begeistert gewesen. Die Schüler hätten viel gelernt. Das Spiel sei relativ nah an der Realität. Sie hätten erfahren, was es für Kosten auf einer Baustelle gebe und kalkulieren müssen, so Uli Hallmannseder. Großes Thema seien immer die Personalkosten gewesen. Von den Berufen sei der Elektriker am beliebtesten gewesen, damit konnten sie am meisten etwas anfangen. Auf den Wettbewerb „Meister-Power“ gestoßen sei er durch einen Flyer der Handwerkskammer.