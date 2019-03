Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

Er wollte der erste sein, der freigesprochen wird: Doch am Ende landete Landrat Martin Kistler doch am Folterrat des Narrengerichts Tiengen

Landrat Martin Kistler wurde vom hochnotpeinlichen Malefiz-Narrengericht zu Düenge in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen: Mafiöse Umtriebe, die ihn zum Landrat gemacht hatten und besonders für die Vernachlässigung Tiengens. Mit klugen und forschen Worten wollte der Landrat der erste sein, der freigesprochen wird, aber am Ende landete er doch am Folterrad der Henker.