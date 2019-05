von Verena Wehrle

In den Ferien richtig was erleben, ganz ohne zu verreisen, während die Eltern arbeiten? Möglich macht dies das Kinderprogramm der Stadt Waldshut-Tiengen für die Pfingst- und Sommerferien. Neu ist in beiden Ferien das Angebot der Ganztagsbetreuung von 8 bis 17 Uhr. Das Programm stellte die Stadt kürzlich in einem Pressegespräch vor.

Am 11. Juni beginnen die Pfingstferien. Doch was machen die Kinder, während die Eltern arbeiten müssen? Dann schafft das Pfingstferienprogramm im Jugendcafé (JuCa) Waldshut zumindest in der zweiten Ferienwoche Abhilfe. Erstmals bietet die Stadt dann eine Ganztagsbetreuung von 8 bis 17 Uhr für Kinder von sieben bis 14 Jahren an. Sozialarbeiter Onur Harbelioglu hat das Programm organisiert mit Angeboten vom 17. bis 21. Juni: Ein Spiel-und Spaßtag am 17. Juni, eine Wanderung mit Grillen am 18. Juni, ein Schwimmbadtag am 19. Juni und ein Tag mit Kunst, Malen und einem Graffiti-Workshop am 21. Juni. Startpunkt aller Aktivitäten ist das Kornhaus in Waldshut. Die Tage können einzeln gebucht werden oder als ganze Woche.

Entlastung für berufstätige Eltern

„Wir bieten damit nicht nur eine spannende Freizeitgestaltung an, sondern entlasten damit auch berufstätige Eltern“, freut sich Oberbürgermeister Philipp Frank über das neue Ganztagsangebot, zu dem auch immer ein gesundes Mittagsessen gehört.

Ferien zu Hause (Fez) ist sein beliebtes Angebot der Stadt für den Sommer. Neben den 30 Fez-Angeboten von Vereinen, Firmen und Privatpersonen, gibt es in diesem Jahr mit den „Erlebnis-Sommer-Wochen“ eine neue Ganztagsbetreuung von 8 bis 17 Uhr. Vom 19. bis zum 23. August können Kinder von sieben bis 15 Jahren an der Erlebnis-Sport-Woche neue Sportarten ausprobieren und vom 26. bis zum 30. August können sie in der Erlebniswoche „Wald und Wiese“ die Natur entdecken.

Auch „Rafting“ steht wieder auf dem Programm bei Ferien zu Hause (FEZ). | Bild: Dominik Eckert

Wenn Kinder von sieben bis 15 Jahren nur tageweise Abenteuer erleben möchten, können sie eines oder mehrere der FEZ-Angebote buchen. Vom Rafting, einer Lesenacht über ein Besuch der Straußenfarm bis hin zu einem Tag in der Stadtgärtnerei ist die Auswahl riesig, um nur einige der vielen Angebote zu nennen, die es in den letzten beiden Ferienwochen vom 19. August bis zum 7. September gibt. Darüber hinaus lockt in der letzten Ferienwoche vom 1. bis 6. September wieder die beliebte Fezitty, eine Kinderstadt, in der Kinder von sieben bis zwölf Jahren in der Stathalle Tiengen ihre eigene Stadt bauen, Jobs nachgehen und auch ihren Bürgermeister wählen. Auch dieses Angebot ist ganztags von 9 bis 16 Uhr.

„Fez ist eine echte Institution“, sagt Oberbürgermeister Philipp Frank. Jährlich seien bis zu 150 Kinder dabei. In diesem Jahr habe man sich bewusst auf Angebote hier vor Ort beschränkt und auf jene, in denen viel in der Gruppe passiert, erzählt Silke Padova, Leiterin des Kinder- und Jugendreferats. Erstmals greift bei allen Angeboten die neue WT-Card, mit der finanziell schwächer gestellte Familien Vergünstigungen bekommen.