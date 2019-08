von Herbert Schnäbele

Das seltene Fest der diamantenen Hochzeit feiern heute Elisabeth und Johann Theodor Gawron in der Hauptstraße in Tiengen, wo sie bei bester Gesundheit ihren Lebensabend verbringen. Johann Theodor Gawron kam 1937 in Bobrownik/Oberschlesien, wo er aufwuchs und die Volksschule besuchte, zur Welt.

Ein Leben für die Bonbons

1945 floh er mit seinen Eltern und zwei weiteren Geschwistern vor den Russen nach Celle zu seiner Tante. Dort beendete er die Volksschule und absolvierte eine Lehre als Bonbonkocher. Danach begab er sich in die Schweiz und fand Arbeit in einer Bonbonfabrik in St. Gallen. Am 1. August 1956 lernte er auf der Nationaltagsfeier seine heutige Frau Elisabeth, geborene Rodi, kennen, die zur damaligen Zeit als Haushaltshilfe ebenfalls in St. Gallen beschäftigt war.

Elisabeth Rodi ist im Jahre 1932 in Haslach bei Biberach zur Welt gekommen und dort aufgewachsen. Nach Volksschule und Beschäftigung als Waldarbeiterin ging sie als Haushaltshilfe zunächst nach Leutkirch und ab 1952 nach St. Gallen. 1959 wurde in Haslach geheiratet und nach Beschäftigungen von Johann Gawron in Speyer und Hagen/Westfalen, immer als Bonbonkocher, zog das Paar wieder in die Schweiz nach Dietikon (Kanton Zürich), wo Johann Gawron über 40 Jahre bis zu seinem Ruhestand im Jahre 2001 erneut in einer Bonbonfabrik arbeitete.

Freude über erfüllten Ruhestand

Mit Beginn des Ruhestandes erwarb das Jubelpaar eine Eigentumswohnung in Tiengen und erfreut sich heute eines erfüllten Ruhestandes mit verschiedenen Hobbies, wie Schwimmen, Wandern, Reisen oder Modellbau für Militärfahrzeuge. Außerdem gehören die Jubilare seit ihrem Zuzug nach Tiengen dem katholischen Altenwerk an. Dem rüstigen Rentnerehepaar gratulieren zum Fest drei erwachsene Kinder, drei Enkel und ein Urenkel.