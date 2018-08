von Günter Salzmann

Über 100 Jahre lang war es die Heimat des FC Tiengen. Unzählige Fußballgenerationen kämpften hier um Tore und Punkte. Und viele Eigeninitiativen ließen den Tiengener Fußballplatz zu einer Idylle werden. Die Rede ist vom alten Langensteinstadion jenseits der Wutach, das seit Fertigstellung des Kunstrasenplatzes vom FC Tiengen nicht mehr genutzt wird.

Gemeinderat beschließt die Renaturierung

Die Stadt Waldshut-Tiengen zog jetzt einen Schlussstrich. Einstimmig beschloss vor kurzem der Gemeinderat die Renaturierung des alten Langensteinstadions. "Voraussichtlich im Herbst rollen schon die Bagger an, beginnen mit dem Abriss der 1958 erbauten Tribüne, der Flutlichtmasten, der Umzäunung und sonstigen baulichen Substanzen", sagte Bürgermeister Joachim Baumert auf Anfrage.

FC Tiengen bricht 2015 Zelte am alten Stadion ab

Für den FC Tiengen, der 2015 mit Fertigstellung des neuen Kunstrasenplatzes hinter dem neuen Langensteinstadion seine Zelte im alten Langensteinstadion endgültig abgebrochen hat, bleibt nur noch der Blick zurück. "Bis 2015 haben wir den alten Platz noch als Spiel- und Trainingsplatz benutzt. Die Stadt hätte uns auch die weitere Nutzung geduldet, allerdings mit der Auflage, diesen zu hegen und zu pflegen. Und damit wäre der FC Tiengen überfordert gewesen," sagte FC-Ehrenpräsident Wolfgang Hörr, der als ehemaliger Gemeinderat und Sportausschussvorsitzender dem Sport in Tiengen viele Impulse gab.

Der Mythos "Langenstein"

"Alles begann im Jahre 1908 mit der "Langenstein-Wiese", die dem neu gegründeten FC Tiengen 08 zur Verfügung gestellt worden ist. Sieht man einmal von einem kurzen Intermezzo ab, rankt sich die 100-jährige Geschichte des Fußballplatzes in Tiengen immer um den "Langenstein", jenen sechs Meter hohen Menhir, der noch im Mittelalter Malstätte des kaiserlichen Landgerichts im Klettgau gewesen ist." So Werner Dörflinger im Festbuch zur 100-Jahrfeier des FC Tiengen 08 im Jahre 2008.

Der Menhir – der lange Stein – war namensgebend für das Stadion. Der Waldshut-Tiengener Gemeinderat hat vor kurzem die Renaturierung der Fläche beschlossen. | Bild: Günter Salzmann

Der Menhir "Langenstein" war damit von Anfang an Namensgeber des Tiengener Fußballplatzes, der wegen seiner idyllischen Lage – eingebettet zwischen Wutach und Bürgerwald – nicht nur Fußballplatz sondern auch wegen großer Fußballspiele und vielen persönlichen Erlebnissen zum Mythos "Langenstein" wurde. In dem Festbuch beschreibt Dörflinger ausführlich die Entwicklung des Fußballplatzes am Langenstein, der durch laufende Verbesserungen sich mit der Zeit zum Langenstein-Stadion entwickelte.

Emotionale Bindung für viele Fußballgenerationen

Markante Höhepunkte waren der Bau der Tribüne zur 50-Jahrfeier im Jahre 1959 und die mit großen Eigenleistungen verbundene Fertigstellung eines Vereinsheimes 1967. "Zusammen mit der Platzpflege, der Umzäunung und Instandhaltung haben viele Fußball-Generationen und FC-Anhänger durch ehrenamtliche Einsätze eine emotionale Bindung zum Langensteinstadion entwickelt, so dass es nur eine knappe Mehrheit Anfangs der 90er Jahre gab, die für den Umzug in das neue Langensteinstadion stimmte," schreibt Dörflinger in besagtem Festbuch.

Kameradschaft, Teamgeist und auch Tränen

Wie dem auch sei: Im alten Langensteinstadion wurde vor allem Fußball gespielt. Tausende junger Menschen erhielten körperliche Ertüchtigung, erfuhren Spaß bei Training und Spiel. Gelebt wurde hier Kameradschaft, Teamgeist, Freude, Enttäuschung, Tränen und Leid. Und nicht zuletzt vermittelte der FC Tiengen auch erzieherische Werte, sei es auch nur durch das ein- und unterordnen in ein mannschaftliches Gefüge.

Auch Weltmeister spielen im Stadion

Unvergessen auch die großen Spiele im alten Langensteinstadion. Wenige Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges standen sich vor 3000 Zuschauern Wormatia Worms und Young Fellows Zürich gegenüber, wobei die Wormser einen 5:1-Sieg landeten. Mit 5:4 gewann vor 4000 Zuschauern DFB-Pokalsieger Karlsruher SC gegen den Schweizer Pokalmeister FC Grenchen bei der Tribünen-Einweihung 1959. Auch der Bundesligist 1. FC Kaiserslautern gab 1976 ein Gastspiel und führte den FC Tiengen 08 mit 17:2 vor.

Interessante Spiele um die Meisterschaftspunkte

Höhepunkt war allerdings 1973 der Auftritt einer Saba-Elf mit Fritz Walter und weiteren Spielern der Weltmeister-Elf von 1954. Dazwischen gab es immer wieder interessante Spiele des FC Tiengen 08 um Meisterschaftspunkte. Unvergessen auch die großen Lokalderbys in den 50er Jahren gegen den VfB Waldshut, die zuweilen nahezu 2000 Zuschauer mobilisierten.

Das alte Langensteinstadion verliert zunehmend an Bedetung

"Mit der Fertigstellung des neuen Langensteinstadions 1993 verlor das alte Langensteinstadion zunehmend an Bedeutung. "Für den Trainingsbetrieb war es immer noch gut genug, doch Punktespiele wurden nur noch ausgetragen, wenn der Rasenplatz gesperrt oder zeitgleich andere Spiele stattfanden", erzählt Hörr, der sich als langjähriger FC-Präsident sehr für den Kunstrasenplatz hinter dem neuen Langensteinstadion eingebracht hat. Vor drei Jahren war dieser fertig und "Mutter Natur" übernahm nun das Kommando im alten Langensteinstadion, was die Stadt durch den Abriss baulicher Substanzen jetzt perfekt macht.

"In Zukunft wird das alte Langensteinstadion lediglich noch als Überflutungsfläche bei Hochwasser dienen, da der Flächennutzungsplan als Nutzung nur Grünflächen oder Sportplätze vorsieht. Andere Nutzungen sind nicht zulässig", sagt Bürgermeister Baumert. Er versicherte, dass der Platz zweimal pro Jahr gemäht wird, alles andere aber der Natur überlassen bleibt.

