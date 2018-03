09.03.2018 21:13 Peter Rosa Lauchringen Einmündung von der A 98 in die B 314 soll entschärft werden

An der Einmündung von der A98 in die B 314 in Richtung Wutöschingen kommt es immer wieder zu Unfällen und gefährlichen Situationen. Diese gefährliche Einmündung soll entschärft werden, möglich wären eine Linkseinfädelspur, ein Kreisverkehr, eine Lichtsignalanlage und eine Änderung der Vorfahrt. Eine der vier Lösungsmöglichkeiten soll in den nächsten Wochen ausgewählt werden, so dass der Umbau noch vor Fertigstellung der Umfahrung Oberlauchringen gebaut werden soll.