Waldshut-Tiengen Einkaufstouristen auch im Internet: Das Geschäft mit Schweizer Paketen

Schweizer Einkaufstouristen senden ihre Online-Einkäufe an die deutsche Grenze, um Geld zu sparen. Mittlerweile ist die Lagerung ein lohnendes Modell für deutsche Läden.

Was für den Schweizer Daniel Leuenberger einst als Freundschaftsdienst begann, ist mittlerweile zu einem rentablen Geschäft gereift. „Online-Geschäfte verschicken gar nicht oder sehr teuer in die Schweiz“, sagt Leuenberger. Seine Pakete musste sich der 56-Jährige früher immer bei Bekannten in Lörrach abholen, daraus entstand 2006 eine Geschäftsidee, die im Laufe der Zeit viele Nachahmer in Waldshut-Tiengen und der ganzen Grenzregion gefunden hat.

Drei Paketshops an der deutsch-schweizerischen Grenze besitzt Leuenberger mittlerweile, einer davon liegt in Tiengen-West. Seine Kunden kommen aus der Schweiz. Sie leben nicht nur in Grenznähe, sondern fahren laut dem Inhaber sogar aus Bern und Zürich für ihre Paketlieferung nach Tiengen.

Alles zu einem Zweck: Geld sparen. Neben der Rückerstattung der Mehrwertsteuer und der niedrigeren deutschen Preise bietet ein Paketshop weitere Anreize für Schweizer Einkaufstouristen, in die Grenzregion zu kommen. „Bei einigen Online-Händlern muss man 30 Franken für den Versand zahlen, das ist so viel wie nach Australien“, sagt Leuenberger, der die Pakete für seine Kundschaft annimmt und lagert.

Bei Paketen gilt nur eine geringe Freigrenze des Warenwerts. Neben den hohen Portokosten fallen bei einer Sendung aus dem Ausland in die Eidgenossenschaft die schweizerische Mehrwertsteuer und Zollgebühren (siehe Infokasten) an. Bei einer Grenzüberfahrt gilt die Regelung des Reiseverkehrs: Die Ware im Paket ist, wie bei einem normalen Einkauf, mit einem Wert von bis zu 300 Franken pro Person mehrwertsteuerfrei am Schweizer Zoll.

Es ist ein lohnendes Modell für Schweizer, um Zoll– und Versandkosten zu umgehen. Bei Paketshops fallen einzig die erhobenen Lagerungskosten an. Im Laden von Daniel Leuenberger wird das Paket nach Abmessungen und Gewicht einer Preisklasse zugeordnet, die meisten Sendungen liegen bei 3,90 Euro. Das Paket muss nicht sofort abgeholt werden, erst nach 30 Tagen fällt eine weitere Gebühr von zehn Cent am Tag an. Das Modell findet viele Nachahmer in der Grenzregion, die Nachfrage aus der Schweiz ist stetig hoch. Leuenberger schätzt, dass es allein in Waldshut-Tiengen über zehn Anbieter gibt. Nicht alle Läden sind reine Paketshops, einige Geschäfte bieten den Service als Nebenverdienst an.

Für den Getränkemarkt Fristo in Tiengen lohnt sich das Modell seit mehr als einem Jahrzehnt. Dem Kundenstamm sollen laut Inhaber Christian Sippel über 1000 Schweizer angehören, am Tag kommen mehr als 100 Pakete verschiedenster Versandanbieter an. Es ist eine Form der Kundenbindung. Kommt ein Schweizer zum Abholen seines Pakets, ist diese Fahrt meist mit einem Einkauf verbunden.

Für Leuenberger sind diese Läden eine Konkurrenz, auch wenn er meint „dass das Konzept mittlerweile an seine Grenzen stößt.“ Innovative Ideen müssten her, damit sich ein Paketshop vom anderen abhebt.

Der Schweizer bastelt seit einem Jahr an einem neuen Projekt. Er bietet eine Rückerstattung der deutschen Mehrwertsteuer auf die Paketwaren an. Zum einen holt er die Mehrwertsteuer für seine Kunden beim Online-Verkäufer ein. Zum anderen hat Leuenberger eine Internetseite aufgebaut, die als Kopie des Verkaufsportals Amazon dient.

Kauft ein Kunde über sein Portal, wird die Ware automatisch nach Tien-gen geliefert. Der Paketshop dient bei einem Kauf über das Portal als Zwischenhändler. „Ich verkaufe das Produkt dann quasi über den Ladentisch, dann bekommen die Kunden die Mehrwertsteuer von mir erstattet“, sagt der Schweizer.

Doch was sagt die Eidgenössische Zollverwaltung zum Aufstieg der Paketshops und dem Verlust von Zolleinnahmen? Es handele sich hierbei nicht um einen Trick, sondern um die korrekte Anwendung der Zollvorschriften, teilt Sprecher David Marquis auf Anfrage dieser Zeitung mit. Mit einer jährlichen Gesamteinnahme aus Import-Mehr-wertsteuer und Einfuhrzöllen von mehr als elf Milliarden Franken, dürfte der Einnahmeausfall aus persönlich über die Grenze transportierten Postpaketen in Relation sehr tief sein, so Marquis.

Für die Schweizer Kunden ist der gesparte Betrag in Relation zur Lieferung in die Schweiz relativ hoch: Damit dürfte das Geschäft mit den Paketen für Daniel Leuenberger und seine Mitstreiter auch in der Zukunft genügend Kunden über die Grenze locken.

Die Zollgebühr

Bei Paketen gilt die Wertfreigrenze von 300 Franken nicht. Jede Sendung aus dem Ausland ist zoll- und mehrwertsteuerpflichtig. Nicht steuerlich begünstigte Waren sind mit einem Steuersatz von 7,7 Prozent belegt. Die Zollgebühren sind abhängig vom Gewicht. Für Sendungen aus Deutschland beträgt die Grundgebühr 11,50 Franken. Hinzu kommen drei Prozent vom Warenwert inklusive der Versandkosten, aber abzüglich der ausländischen Mehrwertsteuer. Gebühren entfallen, wenn der Steuersatz weniger als fünf Franken beträgt. Damit sind Waren mit einem Steuersatz von 7,7 Prozent bis 62 Franken frei. Geschenkpakete, die Privatpersonen aus dem Ausland an Schweizer Privatpersonen schicken, sind bis zu einem Warenwert von 100 Franken abgabenfrei.