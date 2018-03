Waldshut-Tiengen Eine rege Aussprache gibt es beim RSV Indlekofen

Die Mitglieder des RSV Indlekofen äußern Kritik an der Form der Ausflüge und am Verhalten mancher Besucher bei den Theaterabenden.

Wieder vollständig ist das Vorstandsteam des Radsportvereins Indlekofen, der im Gasthaus „Sonne“ seine Hauptversammlung abhielt. Nach mehreren Anläufen erklärte sich Sandra Spinner bereit, für Karin Gampp einzuspringen, die nach 14 Jahren ihr Amt als Schriftführerin abgab.

In ihrem Rückblick erinnerte die Vorsitzende Anja Hilpert an die gemeinsamen Unternehmungen und Ausflüge und an die Theateraufführungen, die dem Verein jedes Mal ein volles Haus bescherten. „Es gab viele positive Rückmeldungen“, sagte sie. Aber es sei auch wieder recht mühsam gewesen, ein komplettes Team zusammenzubekommen. Viel Beifall gab es auch für das spektakuläre Bühnenbild, das Helmut Böhler beigesteuert hatte.

Wie jedes Jahr wurden vom Verein die Ruhebänke rund ums Dorf auf- und abgebaut und Renovierungsarbeiten durchgeführt. Kassierer Bernhard Hilpert erklärte: „Wir haben deutlich mehr ausgegeben als eingenommen.“ Aber das sei kein Grund zur Sorge, denn die Einnahmen aus den Theaterabenden kämen erst in der Bilanz des neuen Jahres zum Tragen.

Er kündigte an, die Beiträge künftig per Einzugsermächtigung einzuziehen und dazu ein Infoschreiben an die Mitglieder zu schicken. „Es wäre schön, wenn da alle mitmachen“, sagte er. Kassenprüfer Werner Senn bestätigte ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Nach zwei Austritten und zwei Sterbefällen zählt der Verein derzeit 107 Mitglieder. Stellvertretend übermittelte Erwin Bächle die Grüße des Oberbürgermeisters und des Ortsvorstehers. Dem Verein dankte er für sein Engagement im Dorf.

In der Aussprache ging es um den Einlass an den Theaterabenden: „Viele Besucher belegen ihre Plätze, kommen dann aber erst zehn Minuten vor Beginn und wollen dann noch bedient werden.“ Das sei für die Bedienungen nicht zu schaffen: „Wir sind dann nur noch am Rennen.“ Ob es Sinn mache, Karten im Vorverkauf anzubieten, wurde bezweifelt. Das sei zu zeitintensiv und würde kaum etwas ändern.

Infrage gestellt wurde die Form der Ausflüge. Dabei starten die Radler einen Tag früher, während die übrigen Teilnehmer „im Bus hinterhergekarrt werden“. Anja Hilpert sagte: „Wir wollten damit erreichen, dass sich auch die jüngeren angesprochen fühlen.“ Früher seien die Teilnehmerzahlen sehr gering gewesen, sodass man nach neuen Wegen gesucht habe. Sie versprach, die Anregungen im Vorstand zu beraten.