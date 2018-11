von Peter Rosa

Es ist 11 Uhr vormittags, als der Stamm mit einem dumpfen, hölzern-metallischen „Klong“ in das Gestell hineinrutscht. Die diesjährige Waldshuter Weihnachtstanne ist an ihren finalen Standort angekommen. Jetzt fehlen lediglich noch Schmuck und Beleuchtung. Dann wird sie als einer der größten Weihnachtsbäume der Region bis in den Januar in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Doch bis auf den Viehmarktplatz war es ein abenteuerlicher Weg.

Mit Präzision: Letzte Anpassungen, damit der Weihnachtsbaum später stabil steht. | Bild: Peter Rosa

Zwei Stunden früher: Es ist kurz nach 8 Uhr morgens, als es im Birndorfer Mühleweg laut wird. Ein riesiger Autokran rangiert in die kleine Seitenstraße, gefolgt von einer Hebebühne und einem noch wuchtigeren Holztransporter. Ihr Ziel: Der Vorhof der Familie Kibelkstis – der mit der großen Tanne. Schon von weitem ist sie über die Dächer des Dorfs hinaus sichtbar.

Mit Haken: Die stattliche Tanne im Birndorfer Mühleweg hängt am Haken. Die ungewöhnliche Fällung kann beginnen. | Bild: Peter Rosa

Kurze Zeit später rattert die Motorsäge. Der alte Baums treckt sich derweil straff unter dem Zug des Krans. Hierfür wurde ihm weit oben ein Gurt um den Stamm gelegt. Besitzer, Nachbarn und Fußgänger wohnen dem Dorfspektakel mit den ungewohnt großen Maschinen bei. Mit einem Knacken geben schließlich die letzten Fasern des Stamms nach, der Baum erzittert bis in die Zweige und schwingt am Haken leicht hin und her. Die Säge verstummt. Die letzte Reise der Kibelkstis-Tanne kann beginnen. Mit ihr verabschiedet sich ein alter Weggefährte.

Mit Säge: In wenigen Augenblicken ist der dicke Stamm des Baums durchgesägt. | Bild: Peter Rosa

Es ist 1971, als Karl Ebe, der Vater von Cornelia Kibelkstis, eine kleine Tanne vor seinem Haus pflanzt. Wie stattlich sich das zarte Bäumchen im Laufe der Jahrzehnte entwickeln, und welche Ehre ihm am Ende zu Teil wird, ahnt der Birndorfer damals nicht. Im Laufe eines halben Jahrhunderts wurde aus dem Tännchen ein stattlicher Riese. Zu stattlich, denn aus dem jungen Schattenspender wurde schließlich ein überdimensionaler Sonnenblocker – und ein gefährlicher.

Video: Peter Rosa

Denn Ende 2018 lugt der alte Riese mit seinen 15 Metern Höhe weit über die Dächer der umstehenden Häuser hinaus. Während Stürmen wedelt er mit seinen langen, buschig-nadeligen Ästen hin und her, als würde er verärgert gegen das Wetter ankämpfen. Selbst stärkere Windböen versetzen die Tanne im hochgelegenen Birndorf schon in einen wilden Tanz, ganz zur Besorgnis von Fußgängern, Einwohnern und seiner Besitzer. Langsam reift die Gewissheit: Der Baum muss weg. Irgendwann in den vergangenen Wochen kommt dann der Zufall ins Spiel: Cornelia Kibelkstis entdeckt eine Anzeige. Dort bittet die Stadt um Spenderbäume, die ohnehin bald gefällt werden sollen, um sie als Weihnachtsbäume in den Fußgängerzonen zu platzieren.

Für Familie Kibelkstis fällt die Entscheidung schnell: Ihre Tanne soll noch einmal erstrahlen, statt sang- und klanglos als Grünabfall auf der Kompostierungsanlage zu verschwinden. Einen Anruf und eine Begutachtung durch städtische Mitarbeiter später ist klar: Der stämmige, rund viereinhalb Tonnen schwere Riese aus dem Birndorfer Mühlenweg darf am Ende seiner Karriere als Weihnachtsbaum auf den Waldshuter Viehmarktplatz.

Eine Reise von 7,6 Kilometern

Bis dorthin sind es allerdings ziemlich genau 7,6 Kilometer. Kein Problem für einen Fußgänger und trotz Waldshuter Verkehrs ein Katzensprung für jeden Autofahrer. Für einen 15 Meter langen Weihnachtsbaum, der in einem (ansehnlichen) Stück am Bestimmungsort ankommen muss, eine echte Herausforderung.

Für seine Reise wird es langsam und vorsichtig auf den Anhänger des Holztransporters gelegt. Es knackt, kracht und bricht bedenklich laut. Mit jedem Knall sackt der Baum astschüttelnd weiter in die ihm unnatürliche, ungewiss stabile Seitenlage. Doch weder der Lenker des Transporters, noch die Mitarbeiter des Bauhofs sind Amateure. Beinahe alle der beteiligten Akteure strahlen während der Verlade- und Verpackungsaktion eine unaufgeregt routinierte Ruhe aus. Denn schon seit gut 20 Jahren ist dies gängige und bewährte Win-Win Praxis, wie Bruno Dörflinger, stellvertretender Leiter des Waldshuter Baubetriebshofs berichtet.

Mit Kran: Vorsichtig wird der Baum auf den Holztransporter gelegt. | Bild: Peter Rosa

Der Besitzer entledigt sich kostenlos seines Baums und die Stadt muss keinen kaufen. Fällung und Transport übernehmen der Baubetriebshof in Zusammenarbeit mit beauftragten Transportfirmen. Den Ruhm, seinen Baum einen Monat lang den größten Weihnachtsbaum der Region nennen zu dürfen gibt’s für den Spender gratis dazu. Rund 15 weitere Baumbesitzer hatten dieses Jahr ihre Kandidaten ins Rennen geschickt. Und auch sie dürfen sich freuen: Die meisten der kleineren Tannen werden ebenfalls als Weihnachtsbäume an verschiedenen Punkten in den beiden Innenstädten aufgestellt. Die zweitgrößte Tanne, immerhin noch acht Meter hoch, ziert den Platz am Tiengener Löwendenkmal.

Mit Stahlseilen: Gesichert und seine Äste mit Schnüren verpackt kann die Reise für die Tanne beginnen. | Bild: Peter Rosa

Zwei Stunden nach dem Beginn der Aktion ruht der Birndorfer Riese schließlich sicher verpackt auf dem Schwertransporter. Das Schauspiel hat mittlerweile ein gutes Dutzend an Schaulustigen angelockt, darunter auch eine Kindergartengruppe, die von ihren Betreuerinnen vor dem riesigen Weihnachtsbaum in spe fotografiert wird. Cornelia Kibelkstis ist erleichtert, dass alles gut gelaufen ist: „Mir tuts ein wenig leid wegen der schönen Tanne. Aber es freut mich, dass die Fällung noch für einen guten Zweck ist.“ Sie will den Baum während der kommenden Weihnachtsmarktbummel noch öfters besuchen und stolz Freunden zeigen. Auch Vater Karl Ebe ist froh, dass der schwankende Riese ihm kein Kopfzerbrechen mehr bereitet: „Gut!“, sagt er lachend. „Ich freu mich!“

Mit Abschied: Cornelia Kibelkstis und Vater Karl Ebe sind froh, dass der Baum noch einen guten Zweck erfüllt. | Bild: Peter Rosa

Der Schwerlast-Konvoi setzt sich in Bewegung. Seine Breite vereinnahmt gleich beide Spuren der Fahrbahn. Nur mithilfe des vorausfahrenden Polizeigeleits kann der Gegenverkehr rechtzeitig der Straße verwiesen werden. Lediglich in Birkingen muss eine Telefonleitung angehoben werden. Ansonsten passiert die rollende Weihnachtsfracht tiefhängende Baumäste, Schilder, Hauswände und Leitpfosten mit nur geringen Zweigverlusten. Der leichten Unordnung, die er zurücklässt, nehmen sich die hinterherfahrenden Männer vom Bauhof an.

Mit Hilfe: In Birkingen muss eine Leitung angehoben werden, ansonsten hat der Schwertransport in Polizeibegleitung freie Fahrt. | Bild: Peter Rosa

Am Viehmarktplatz angekommen, geht dann alles ganz schnell. Während sich der Autokran aufrichtet, wird der Baum von der Verschnürung befreit. Minuten später schwebt das dunkelgrüne Ungetüm scheinbar schwerelos über den Platz, hin zum ebenso übergroßen Baumständer. Mit der Arretierung ist die Aktion erfolgreich abgeschlossen.

Mit Lastzug: Die Tanne ist auf dem Waldshuter Viehmarktplatz angekommen und wird wieder in die Vertikale gebracht. | Bild: Peter Rosa

Der Waldshuter Weihnachtsbaum steht und das Schmücken durch die Stadtwerke kann beginnen. Für den Riesenweihnachtsbaum-Besorgungstrupp vom Baubetriebshof geht es jetzt nach Lauchringen, wo der zweite große Baum für Tiengen abgeholt wird. Nicht viel später ist auch er aufgestellt und dann – fehlen nur noch die Riesen-Geschenke.