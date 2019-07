von Manfred Dinort

Viel Betrieb herrschte auf dem Indiaca-Turnierplatz im Haselbachtal in Indlekofen. Diesmal kämpften 57 Mannschaften, so viele wie noch nie, auf vier Spielfeldern und in verschiedenen Klassen um den Sieg und die besten Platzierungen.

Neben dem Wettkampf gab es auch viel Spaß beim zweitägigen Indiaca-Turnier in Indlekofen. Ein Pool bot die Möglichkeit, sich bei den hochsommerlichen Temperaturen, die noch am Samstag herrschten, zu erfrischen. Gefragt waren auch die Getränkestände und die Schattenplätze.