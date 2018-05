Waldshut Eine Parkraumanalyse soll gegen die Parknot in Waldshut helfen

Das Ergebnis der Analyse, die von einem Fachbüro durchgeführt wird, soll im Herbst vorliegen. Auch ein drittes öffentliches Parkhaus ist im Gespräch.

Eine Studie im Auftrag der Stadtverwaltung geht gegenwärtig der Frage nach, ob in Waldshut ein drittes Parkhaus erforderlich ist und realisierbar wäre. Mit dem kürzlichen Abschluss der Sanierungsarbeiten in der westlichen Wallstraße und den Fragen nach der Verkehrs- und Parkregelung in dem erneuerten Abschnitt wurde auch die schon seit längerem bekannte Problematik von fehlendem Parkraum in Waldshut in den Fokus gerückt.

Ergebnis soll Grundlage für weitere Entscheidungen sein

Um für Abhilfe zu sorgen, sei ein Fachbüro mit einer Parkraumanalyse beauftragt, wie Oberbürgermeister Philipp Frank gegenüber dieser Zeitung erklärte. Das Ergebnis der Studie solle die Grundlage für die weiteren Entscheidungen in Sachen Parken in Waldshut werden, so Frank. Auch ein drittes Parkhaus in Waldshut sei denkbar. „Es braucht Parkraum. Wir müssen da eine dauerhafte Lösung finden“, betonte der OB. Bis dahin bleibe die Parkregelung in der sanierten Wallstraße nicht abschließend entschieden, so der Oberbürgermeister.

Drittes Parkhaus schon vor zwei Jahren thematisiert

Ein drittes Parkhaus war bereits vor ungefähr zwei Jahren als mögliche Option für die Behebung der Parkplatznot erwähnt worden, als es zu Beginn der Sanierung der westlichen Wallstraße um die künftige Parkregelung ging. In einer Hauptversammlung des Werbe- und Förderungskreises Waldshut Ende April 2016 teilte der damalige Ordnungsamtsmitarbeiter Fabian Prause mit, dass zusätzliche Stellplätze eventuell in Form eines dritten Parkhauses geschaffen werden könnten.

Beide Parkhäuser in Waldshut sind oft besetzt

Dass Parkplätze in Waldshut fehlen, zeigen unter anderem die beiden gut belegten Parkhäuser. Auf Anfrage dieser Zeitung gab die Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen an, dass sowohl das Parkhaus am Viehmarktplatz als auch das Parkhaus am Kornhausplatz bereits ab den frühen Stunden gut belegt sei – auch an Wochentagen. Vor allem das Parkhaus am Viehmarktplatz sei oft spätestens ab 10 Uhr besetzt, so die Parkhausgesellschaft.

Insbesondere die starke Zunahme des Schweizer Einkaufstourismus, der mittlerweile aber wieder leicht rückläufig ist, hat die Situation bei den Stellplätzen verschärft.

Ergebnisse der Parkraumanalyse sollen im Herbst vorgestellt werden

Nach Angaben der Stadtverwaltung müsse nun auf die Ergebnisse der Parkraumanalyse gewartet werden. Diese sollen, so die Auskunft bei der Stadt, im Herbst dem Gemeinderat präsentiert werden. Ob es bereits mögliche Standorte für den Bau eines weiteren Parkhauses in Waldshut gebe, könne nicht beantwortet werden.

Parkmöglichkeiten in Waldshut

Parkhäuser: In Waldshut gibt es zwei öffentliche Parkhäuser: Die Tiefgarage am Viehmarktplatz mit 561 Stellplätzen und die Kornhausgarage mit 392 Parkmöglichkeiten.

In Waldshut gibt es zwei öffentliche Parkhäuser: Die Tiefgarage am Viehmarktplatz mit 561 Stellplätzen und die Kornhausgarage mit 392 Parkmöglichkeiten. Parken an Straßen und Plätzen: In der Altstadt und Umgebung gibt es zum Beispiel knapp 40 Parkplätze am Wallgraben, gut 40 Parkplätze am Kornhausplatz und rund 50 Parkplätze in der Rheinstraße. Dafür muss ein Parkschein an einem Automaten gezogen werden.

In der Altstadt und Umgebung gibt es zum Beispiel knapp 40 Parkplätze am Wallgraben, gut 40 Parkplätze am Kornhausplatz und rund 50 Parkplätze in der Rheinstraße. Dafür muss ein Parkschein an einem Automaten gezogen werden. Oberer und unterer Chilbiplatz: Auf dem oberen Chilbiplatz gibt es rund 270 Parkplätze, die gratis sind und bei denen es kein Zeitlimit gibt. Auf dem unteren Chilbiplatz, der vor allem für Dauerparker ausgewiesen ist, sind es etwa 125 Stellplätze. An der Zufahrt des unteren Chilbiplatzes befindet sich eine Schranke, die von Montag bis Freitag von 6 bis 16.30 Uhr geschlossen ist. Mit einem Parkschein darf man bis zu fünf Tage lang parken.

Maximilian Halter