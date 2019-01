von Vivien Ebner

Sechs Musikgruppen und einen Einzelkünstler präsentiert das 13. World Town Festival der Stadt Waldshut-Tiengen, das am Mittwoch, 30. Januar, mit irischer Musik in der Gemeindehalle Gurtweil startet. Die übrigen Konzerte finden in Tiengen und Waldshut statt. Wir stellen Ihnen die Künstler vor.

New Irish Folk mit der Band Cara

Mehrfach ausgezeichnet geht die Gruppe Cara weltweit auf Tourneen und bringt „New Irish Folk“ in Eigenkompositionen mit Instrumenten wie dem Dudelsack, Geige, Gitarre und Dobro sowie Akkordeon und irischer Rahmentrommel auf die Bühne. Frontfrau Gudrun Walther ist von Kindheit an schon vertraut mit den Klängen europäischer Folkmusik und veröffentlichte zahlreiche Soloalben. Auf Auszeichnungen verweisen können auch die Bandmitglieder Kim Edgar, Hendrik Morgenbrodt, Jürgen Treyz und Aimée Farrell-Courtney.

Termin: Mittwoch, 30. Januar, 20 Uhr, Gemeindehalle Gurtweil.

Eintritt: 17 Euro, (Schüler/Studenten 12 Euro).

Die deutsch-irische Band "Cara" gibt erneut den Auftakt des 13. World Town Festivals und spielt am 30. Januar um 20 Uhr in der Gemeindehalle Gurtweil. | Bild: Sven Ehlers

Irische Folklore mit drei Bands

Einblicke in die irische Folklore gibt die Tourneeproduktion Irish Spring. Auf dem Programm stehen die drei

Formationen „Breabach“, „Boxing Banjo“ und „Eddie Sheehan & Cormac Doyle“. Angekündigt sind auch Stepptanzeinlagen.

Termin: Montag, 11. März um 20 Uhr, Stadthalle Waldshut;

Eintritt: Vorverkauf 21 Euro (Schüler/Studenten 16 Euro), Abendkasse 23 Euro, (Schüler/Studenten 18 Euro).

"Breabach" zählt zu den drei Bands im Gespann des irischen Folmusikfests des World Town Festivals in der Stadthalle Waldshut am 11. März um 20 Uhr. | Bild: Euan Robertson

Antti Paalanen spielt finnische Folklore

Der finnische Musiker Antti Paalanen spielt sein Akkordeon nicht nur auf die herkömmliche Art. Mit selbst entwickelten Spieltechniken auf seinem Instrument, das er „Breathbox“ (frei übersetzt: „atmende Kiste“) nennt, vereint er finnische Folklore mit Stilrichtungen wie Pop, Heavy Rock, Tango und Blues. Antti Paalanen veröffentlichte bereits drei Soloalben.

Termin: Mittwoch, 20. März, 20 Uhr, Schlosskeller Tiengen;

Eintritt: 17 Euro, (Schüler, Studenten 12 Euro).

Am 20. März tönen Akkordeonklänge des Musikers Antti Paalaten in dem Schlosskeller in Tiengen. | Bild: Ulla Nikula

The Outside Track spielen keltische Töne

Die Mitglieder der Gruppe The Outside Track Mairi Rankin, Teresa Horgan, Ailie Robertson, Fiona Black und Michael Ferrie stammen aus Schottland, Irland und Kanada. Ihr Spiel lässt traditionelle keltische Töne erklingen zusammen mit Stepptanzeinlagen. 2012 wurde die Gruppe mit dem Live Irland Music Award ausgezeichnet.

Termin: Dienstag, 26. März, 20 Uhr, Stadthalle Waldshut;

Eintritt: 18 Euro (Schüler/Studenten 13 Euro).

Keltische Klänge der Band "The Outside Track" ertönen in der Stadthalle Waldshut am 26. März um 20 Uhr. | Bild: Archie MacFarlane

Musik aus Europa mit Radio Europa

Das Quintett mit Joerg Widmoser, Andreas Wiersich, Wolfgang Lell, Alex Bayer und Roland Duckarm präsentiert zum zweiten Mal am World Town Festival ihr rund zweistündiges Programm mit Klängen Griechenlands, Bulgariens, Frankreichs, Italiens, Schwedens, Spaniens, Maltas und weiteren Ländern.

Termin: Samstag, 6. April, 20 Uhr, Stadthalle Waldshut.

Eintritt: 17 Euro, (Schüler/Studenten 12 Euro). Bild: Jakob Stumpf

Sieben Bands treten im Rahmen des World Town Festivals in Waldshut-Tiengen auf. In der Statscheuer Waldshut gibt es die europäische Musikkultur von "Radio Europa" zu hören, am 6. April um 20 Uhr. | Bild: Jakob Stumpf

Musik, Theater, Dichtung und polnische Folklore mit Sutari

Die Gruppe Sutari besteht aus den Musikerinnen und Künstlerinnen Kasia Kapela, Basia Songin und Zosia Zembrzuska. Das Trio aus Warschau vereint Musik, Theater und Dichtung mit polnischer Folklore und eigenen Kompositionen. Dabei benutzen sie sowohl traditionelle als auch unkonventionelle Instrumente. Momentan arbeitet die Gruppe an ihrem dritten Album, das noch dieses Jahr erscheinen soll.

Termin: Freitag, 10. Mai, 20 Uhr, Schlosskeller Tiengen.

Eintritt: 17 Euro, (Schüler/Studenten 12 Euro).

Das Trio "Sutari" zeigt im Schlosskeller Tiengen einen Mix aus Theater, Dichtkunst und Musik am 10. Mai um 20 Uhr. | Bild: Piotr Spigiel

Akustische Vorform des Bluegrass mit der Lonesome Ace Stringband

Mit Geige, Kontrabass und Banjo treten Chris Coole, John Showman und Max Heineman aus dem kanadischen Toronto als Lonesome Ace String Band auf. Angekündigt ist „Oldtime, die ekstatische und rein akustische Vorform der Bluegrass Music“. Vergangenes Jahr erschien das dritte Album der Gruppe, die 2019 weltweit unterwegs ist.

Termin: Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr, Schlosskeller Tiengen.

Eintritt: 17 Euro (Schüler, Studenten 12 Euro).

Die "Lonesome Ace Stringband" beendet das World Town Festival im Schlosskeller Tiengen am 16. Mai um 20 Uhr. | Bild: Lonesome Ace Stringband