Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Eine Interessengemeinschaft setzt sich für das Pater-Jordan-Haus in Gurtweil ein

Freiwillige pflegen in einem mehrstündigen Arbeitseinsatz die Außenanlagen am Pater-Jordan-Haus in Gurtweil, indem sie Unkraut entfernen, Sträucher schneiden und die Plätze reinigen. Die Interessengemeinschaft hat auch noch weitere Ideen für das Haus.