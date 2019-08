Der Baubeginn auf dem Klettgau-Carree in Tiengen rückt näher, steht aber noch nicht definitiv fest. Ob der im Frühsommer für das Spätjahr 2019 avisierte Spatenstich gehalten werden kann, vermag Investor Claus Schleith zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Zwar sei der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt Waldshut-Tiengen und Investor Claus Schleith inzwischen unterschrieben, wie Oberbürgermeister Philipp Frank auf Anfrage bestätigt. Allerdings steht die wasserrechtliche Genehmigung noch aus.

Ist-Zustand: Noch fehlt die wasserrechtliche Genehmigung für einen Baustart des Klettgau-Carrees in Tiengen. Dazu wird der Untergrund untersucht. | Bild: Müller, Gregor

Am Sulzerring in Tiengen plant der Waldshut-Tiengener Unternehmer Claus Schleith den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses mit zweigeschossiger Tiefgarage. Da der Grundwasserspiegel im Bereich der südlichen Innenstadt von Tiengen sehr hoch, also nah an der Oberfläche verläuft, die Baugrube aber tief wird, bedarf es für das Vorhaben noch einer wasserrechtlichen Genehmigung. In diesem Zusammenhang muss auch geklärt werden, mit welcher Technik die unterirdischen Parkplätze gebaut werden. Eine nicht ganz unwichtige Entscheidung, sind damit doch unterschiedliche Kosten verbunden.

Parallel dazu, so versichert Oberbürgermeister Philipp Frank im Gespräch mit unserer Zeitung, würde das städtische Bauamt sukzessive den Bauantrag prüfen, um das Projekt möglichst rasch endgültig auf den Weg zu bringen: „Wir werden jetzt schon prüfen, was prüfbar ist.“ Diese Zusage habe er Investor Claus Schleith gegeben. Das finale Okay für den Bau könne aber erst gegeben werden, wenn alles vorliege, also auch die wasserrechtliche Genehmigung.

In der entscheidenden Sitzung des Gemeinderats sei das Thema Klettgau-Carree auch nichtöffentlich nochmals intensiv diskutiert worden, so Frank. Am Ende hätten die Stadträte aber gesehen, „dass die Stadt dem Investor sehr weit entgegengekommen ist“. An dem inzwischen unterschriebenen städtebaulichen Vertrag habe man viel und intensiv gearbeitet, blickt der OB zurück. Am Ende, so ist Philipp Frank überzeugt, „haben wir einen guten Ausgleich für beide Seiten gefunden“. Seitens der Stadt Waldshut-Tiengen sei mit der Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrages „die letzte große Hürde genommen“.

Städtbaulicher Vertrag: Bei städtebaulichen Großprojekten, wie dem Klettgau-Carree, regeln städtebauliche Verträge, welche Rechte und Pflichten der Investor auf der einen Seite und die Kommune auf der anderen hat. Kennzeichnend für solche Verträge ist in der Regel, dass ein – zumeist privater – Investor die Kosten für bestimmte städtebauliche Projekte übernimmt. Im Gegenzug schafft die Gemeinde das notwendige Baurecht. (Quelle: IHK Nürnberg)

Das Klettgau-Carree Das Geschäftshaus Klettgau-Carree soll auf dem ehemals öffentlichen Parkplatz zwischen dem Sulzerring, der Heckerstraße und der Klettgaustraße (Ortsdurchfahrt L 159) in Tiengen entstehen. Die geplante zweigeschossige Tiefgarage unter dem Gebäudekomplex wird an die Weihermattstraße angeschlossen, die Zufahrt soll von der nordwestlichen Ecke des Areals erfolgen. Für den Sulzerring und die Heckerstraße sind verkehrsberuhigte Zonen geplant. Die Anlieferung für den geplanten Lebensmittelmarkt soll bei der Weihermattstraße erfolgen.