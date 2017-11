Tiengen Eine Friseurin aus Tiengen hat am Weltrekord im Simultan-Blondfärben mitgewirkt

Auf einen Kaffee mit Arife Wöhrle, Friseurin aus Tiegen, die an einem neuen Weltrekord im Simultan-Blondfärben mitgewirkt hat.

Frau Wöhrle, Sie haben vor rund einer Woche in Köln an einem außergewöhnlichen Weltrekord mitgewirkt: 300 Friseure haben in vier Stunden 300 Frauen die Haare blond gefärbt. Wie kam es dazu?

Ein großer Haarkosmetik-Hersteller hatte 300 Friseure und Friseurinnen aus ganz Deutschland eingeladen, um den neuen Rekord aufzustellen. Eine der 300 war ich. Ich habe der Einladung dann gleich zugesagt. Es wurde auch noch die Anreise bezahlt und eine Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel, also das klang nach Spaß. Man denkt ja eigentlich auch nicht daran, so als Frisör irgendwann mal einen Weltrekord aufzustellen.

Wie sah das dann vor Ort aus?

Da habe ich dann erst richtig begriffen, wie ernst und groß das Ganze eigentlich ist. Wir haben eine ganze Messehalle belegt mit den Friseurplätzen. Als ich ankam, musste ich erstmal die mir als Modell zugeteilte Frau finden, ich hatte nur den Code D-21, und ein Modell hatte denselben. So mussten wir uns dann suchen.

Ein Blind Date sozusagen.

Genau. Aber als wir uns gefunden hatten, waren wir uns gleich sympathisch. Vier Stunden hatte ich dann Zeit, den Ansatz und die Haare nachzufärben.

Vier Stunden klingt für den Laien jetzt nicht nach so wenig Zeit.

Oh doch. Das Schlimmste war, dass es nur wenige Waschbecken und Föhnplätze gab. Da gab es dann richtig Stau und jeder versuchte sich in Panik einen Platz zu sichern. Ziemlich stressig, außerdem wurde man streng kontrolliert. Wenn man aufs Klo wollte, musste man sich bei der Rekordjury abmelden. Niemand durfte uns zu nahe kommen. Mein Mann stand einmal da zum Zuschauen, da sagte der Mann von der Jury, dass ich disqualifiziert bin, wenn ich mich ihm noch weitere nähere und über eine Markierung trete. Ich kam mir richtig vor wie bei einer Prüfung. Ich musste auch Protokoll führen, über das, was ich machte. Ein Zeuge hat das dann immer unterschreiben müssen.

Aber am Ende klappte es?

Ja, gerade so in der Zeit hat es gereicht. Ich habe meinem Modell auch noch die Haare geschnitten, obwohl man das eigentlich nicht musste. Aber sie sollte ja nach was aussehen, als die Models abends auf dem Catwalk gelaufen sind. Da wurde dann Modell für Modell nachgezählt und nachgeschaut, ob alle Rekordkriterien eingehalten sind. Mit 299 Blondinen hat es dann gereicht.

Haben Sie dafür irgendwas erhalten?

Ja, eine Medaille. Und es war dort in der Messehalle eine riesige Party, leckeres Essen, eine Dragqueen als DJ, es war wahnsinnig gut organisiert. Wenn ich an den Moment denk, als der Rekord feststand, bekomme ich immer noch Gänsehaut.

Konnte man sich überhaupt mit den Kollegen unterhalten oder waren alle nur im Stress?

Auf der Party ging das dann. Da hab ich schon ein paar Kontakte geschlossen. Oder Geschichten vom Tag ausgetauscht: Eine Frisörin hatte zum Beispiel eine Frau als Modell, die sich auf keinen Fall die Haare blond färben lassen wollte. Die hatte sich wohl nicht so richtig durchgelesen, für was sie da eigentlich gerade bezahlt wird.

Liegt Blond-Färben derzeit eigentlich im Trend oder ist es das ohnehin immer?

Naja, bei mir sind halt ohnehin 90 Prozent der Kundschaft blond oder blondiert. Dafür bin ich einfach Expertin, dafür kommen die Menschen. Vielleicht hat man mich auch deswegen eingeladen. Und vielleicht auch, weil ich als Visagistin für TV-Prominente arbeite, etwa Sophia Vegas, Sarah Nowak oder Nina Kristin.

Steht blond denn jedem?

Komplett blond auf keinen Fall, mir beispielsweise gar nicht. Ich rate deswegen auch nicht jedem, sich unbedingt blond zu färben. Außer es geht um die Balayage-Technik: Also darum, dass der Ansatz dunkel bleibt und es nach außen heller wird. Da kann dann jeder zumindest blonde Spitzen tragen.

Aber schadet das Blondieren denn nicht den Haaren?

Nein. Ich habe jetzt eine ganz neue Technik, bei der die Haare wirklich gar keinen Schaden mehr nehmen, egal wie oft und wie lange man blondiert. Das habe ich selbst zwar erst nicht geglaubt, ist aber tatsächlich so. Das ist ein Vorteil gegenüber dem jetzt populären Zusatz Olaplex. Das kann zwar einmal verhindern, dass die Haare kaputt gehen. Aber mit einmal Färben ist es beim kompletten Blondieren halt nicht getan.

Das klingt ja richtig nach einer Wissenschaft.

Ja, das Friseurhandwerk hat sich verändert. Heute kommen die Leute mit Frisur-Bildern aus dem Internet, zeigen drauf, dass sie so aussehen wollen und dann muss man das halt machen. Es geht auch nicht mehr alles nur über Mund-zu-Mund-Propaganda. Man muss auch in den sozialen Medien aktiv sein. Dann sehen die Leute ja, was sie hier bekommen. Ich werde deswegen bald auch meine eigene Kollektion herausbringen. Mit Farbtönen und Färbetechniken. Dann kann ich auch meine Friseurinnen ganz genau darauf trainieren, mit welcher Farbe sie was hinbekommen.

Fragen: Dominik Dose

Zur Person

Arife Wöhrle, 35, ist Friseurin, Make-up-Artistin und zudem Pigmentistin, kann also Permanent-Make-up erstellen. Ihr Studio ist in der Tiegener Hauptstraße. Sie ist verheiratet und wohnt in Blumberg. In Tiengen ist sie seit sechs Jahren, in den jetzigen Räumlichkeiten seit fast drei. Zuvor hatte die verheiratete ehemalige BWL-Studentin mehrere Salons in Villingen-Schwenningen.