Zum ersten Mal in der fast 90-jährigen Geschichte der Unternehmensgruppe May übernimmt mit Michael Polzer ein Nicht-Familienmitglied die operative Führung. 1930 wurde das Unternehmen von Elise May gegründet, welche kurz darauf den Unternehmer Johann Friedrich Gröber heiratete. Über viele Jahrzehnte florierte May zu „dem“ Traditionskaufhaus in Waldshut. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

In der nunmehr dritten Generation übernahm 1994 der heutige Geschäftsführer Ulrich Gröber die Geschicke des Familienunternehmens. In den 25 Jahren unter seiner Leitung konnte das Unternehmen wachsen und sich kontinuierlich weiterentwickeln: Anfang der 2000er Jahre war die Übernahme der Kaufhäuser von Gross + Hammer in Bad Säckingen und Waldshut, dann Eröffnung von Sportfachgeschäften in Laufenburg und Waldshut sowie die Abkehr vom Kaufhaus- hin zu reinen Modehaus-Konzepten in Waldshut und Bad Säckingen im Jahr 2008, um nur wenige Stationen zu nennen.

Mit dem Jahr 2015 starteten die Planungen für den bis dato größten Meilenstein in der Geschichte: Der Komplettumbau und Erweiterungsbau des Modehauses in Waldshut um weitere 1000 Quadratmeter. Den besonderen Herausforderungen des stationären Einzelhandels ist sich die Geschäftsführung seit jeher bewusst. Die angesprochene Abkehr vom klassischen Kaufhaus wurde bereits über viele Jahre vorbereitet, lange vor dem großen Kaufhaussterben von Branchenriesen wie Quelle oder Hertie.

„Wir möchten Einkaufserlebnisse schaffen, die kein Online-Shop dieser Welt bieten kann. Neben unseren fein ausgewählten Sortimenten und besonderen Services wie zum Beispiel unser Café & Deli ‚Friedrich‘s‘, möchten wir gemeinsam mit unseren Sport- und Modeberatern genau solche Einkaufserlebnisse schaffen“, so Michael Polzer, der ab sofort die operative Geschäftsführung der Unternehmensgruppe verantwortet. „Unsere Mitarbeiter sind hier ganz klar unser Erfolgsfaktor Nummer eins“, so Polzer weiter.

Werdegang

Michael Polzer studierte 2004 Betriebswirtschaft in der Berufsakademie in Lörrach mit dem Schwerpunkt Handel, wo er bereits seine Praxissemester in der Unternehmensgruppe absolvierte. Nach Studienende übernahm er das Controlling der gesamten Gruppe in einer Stabsfunktion. 2012 übernahm er die Bereichsleitung der Verwaltung. 2013 folgte dann der nächste logische Schritt hin zur Veränderung der Geschäftsführungsverhältnisse: Ulrich Gröber spricht ihm und Klaus Ogger, damaliger Bereichsleiter für die Geschäftsfelder Mode und Sport, die Gesamtprokura aus. Ein Novum in der Firmengeschichte. Gröber bleibt dem Familienunternehmen als Geschäftsführer erhalten. Er widmet sich jetzt verstärkt den strategischen Fragestellungen des Unternehmens und den Herausforderungen, die es zu meistern gilt, um in Zukunft erfolgreich zu sein und ein attraktiver Arbeitgeber.