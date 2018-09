von SK

In der Nacht zum Dienstag kam es in der Waldshuter Innenstadt zu Einbrüchen in zwei Imbissgaststätten. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld. In beiden Fällen steht noch nicht genau fest, wie die Täter ins Objekt gelangten, heißt es im Polizeibericht. In einem Fall wurde das gesamte silberfarbene Kassenbehältnis der elektronischen Kasse mitgenommen, im anderen Fall wurde das Wechselgeld aus der Kasse gestohlen. Auffällig ist hier, dass auch das komplette Münzgeld entwendet wurde. Der Diebstahlsschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe Einbruch hat die Ermittlungen übernommen und bittet sachdienliche Hinweise, Kontakt 07741/8316-0.

