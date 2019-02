von SK

Die Einbrecher kamen laut Polizeibericht über den Balkon zum Objekt und brachen dort die Holzvertäfelung eines Fensters weg, sodass sie in die Räumlichkeiten gelangten.

Drinnen hebelten sie mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten aus den Geldbehältern das Bargeld. Außerdem fanden die Täter zwei Bedienungsgeldbeutel, woraus sie ebenso das Bargeld mitnahmen.

Während der Diebstahlsschaden im vierstelligen Bereich liegt, wurde durch die Einbrecher ein Schaden am Gebäude und an den Automaten in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht.

Die Tatzeit kann auf Dienstagabend um 22 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Polizei (Kontakt 07741/8316-0) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.