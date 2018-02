Waldshut Einbrecher flüchtet in die Arme der Polizei

Als er in einem Waldshuter Lokal zwei Spielautomaten knacken wollte, wurde ein Einbrecher durch anrückende Polizisten gestört. Beim Fluchtversuch rannte der Mann direkt Beamten entgegen, die das Gebäude umstellt hatten.

Auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen wurde laut Polizeibericht in der Nacht zum Dienstag ein Einbrecher, der in eine Gaststätte in der Waldshuter Bismarckstraße eingestiegen war. Um 3.25 Uhr waren das nahe gelegene Polizeirevier in der Poststraße und der Gaststätteninhaber informiert worden, dass die Alarmanlage in dem Lokal ausgelöst habe. Als die Polizei mit der Durchsuchung der Räumlichkeiten begann, flüchtete ein schwarz gekleideter und vermummter Mann über ein Fenster direkt in die Arme von Beamten, die das Objekt umstellt hatten. Der Verdächtige sei widerstandslos überwältigt werden, so die Polizei. Mit Hebelwerkzeugen sei der Mann über ein Fenster zunächst in einen Nebenraum gelangt. Beim Versuch, danach zwei Spielautomaten aufzubrechen, sei er von den anrückenden Polizeikräften gestört worden. Nach Polizeiangaben handelt es sich beim Beschuldigten um einen 38 Jahre alten Mann, der seinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Weitere Ermittlungen laufen.