von Susanne Schleinzer-Bilal

„So wenig Saiten, so viel Musik“, hatte Pianist Lothar Freund es auf den Punkt gebracht, als er Andrei Gorbatschow zum ersten Mal im russischen Fernsehen auf seiner Balalaika hatte spielen sehen. Das Instrument besteht in der Tat aus zwei Nylon- und einer Stahlsaite. Das ist 20 Jahre her und seitdem geben die beiden Musiker Konzerte in der ganzen Welt.

Ein hochkarätiges Konzert mit dem Duo hatten Marion Pfeiffer (Diakonie) und Anneli Ahnert (Caritas) im Rahmen der interkulturellen Woche auf die Beine gestellt. Lothar Freund (Klavier) und Andrei Gorbatschow (Balalaika) gastierten in der Waldshuter Stadtscheuer mit „Klassik einmal anders“.

Die Künstler Andrei Gorbatschow lebt in Moskau. Er hat das Balalaika-Spiel revolutioniert. Sein Musikstudium hat er mit den höchsten Auszeichnungen abgeschlossen. Lothar Freund stammt aus Aschaffenburg. Seit 1989 ist er Klavierbegleiter. Zusammen spielen sie seit Jahren auf den großen Bühnen der Welt.

Eine kleine, feine Schar von Zuhörern war gekommen, um das Konzert zu genießen. Durch das Programm führte auf launige Art Lothar Freund: „Erst Carnegie Hall, jetzt Waldshut, es geht voran“, scherzte er. Immer wieder blitzte die schwermütige russische Seele aus den Stücken hervor, so wie zum Beispiel bei dem Stück „Russische Weite“ von Alexander Schalow oder bei „Troyka“, einer Kutschfahrt durch den russischen Winter.

Den Schalk im Nacken hatte Gorbatschow dann bei „Moskitos im Wald“ von Schalow oder dem Stück „scha schtil“ (sei still) von Alexander Belov. Immer schneller flitzten die Finger über das Instrument, immer neue Weisen entlockte er seiner Balalaika, man fragte sich, wie macht er das nur? Perfekt ergänzt wurde sein Spiel durch Lothar Freund am Klavier, auch er ein Meister seines Fachs. Begeistert klatschten die Zuhörer, wollten die beiden Künstler nicht ohne Zugabe gehen lassen.