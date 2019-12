von Rosemarie Tillessen

Nein, eine besinnliche Einstimmung auf Weihnachten war das nicht! In der Waldshuter Stadthalle wurde jetzt das Theaterstück „Heilig Abend“ des Erfolgsautors Daniel Kehlmann aufgeführt. Die Bühne in der Stadthalle war karg und leer – ein Stuhl, ein Waschbecken, drei Türen und seitwärts Lichtquellen. Dazu ein kleiner Schokoladenweihnachtsmann. Hier verhört der Polizist Thomas (Wanja Mues) eine vermutliche Terroristin, die Philosophieprofessorin Judith (Jacqueline Macaulay). Man vermutet, dass sie und ihr Exmann Peter um Mitternacht des Heiligabends eine Bombe explodieren lassen werden. Noch bleiben 90 Minuten Zeit, die Uhr ist allgegenwärtig.

Jacqueline Macaulay spielte in „Heilig Abend“ die Terorverdächtige Judith und Wanja Muse den Polizisten Thomas. | Bild: Rosemarie Tillessen

In der Einführung hatte Klaus Danner, Leitender Kriminaldirektor a.D., anschaulich über den aktuellen Anstieg von Gewaltdelikten gesprochen. Was darf und muss der Staat in so einem Fall tun, um bei Bedrohung durch einen Einzeltäter viele Leben zu schützen? Was sagt das Grundgesetz? Ist Drohung erlaubt (“Nein!“)? Oder List und Zermürbungstechnik? „Das ist das Dilemma des Verhörenden. Wir sind Gesetzen und dem Gewissen unterworfen.“ Spätestens jetzt war die Neugier der Theaterbesucher geweckt.

Es wurde ein hochdramatischer Abend. Das lag an den beiden sehr authentischen Schauspielern: hier der nervöse, manchmal überspannt wirkende Verhörer Thomas, dort die scheinbar ahnungslose, distanzierte Frau: „Was wollen Sie von mir? Warum bin ich hier? Bin ich verhaftet?“ Besonders Thomas wirkt in seiner Rolle zwiespältig und zerrissen: Droht er ihr versteckt? Beflirtet er sie? Was weiß er genau?

Zum Hintergrund Der Leitende Kriminaldirektor a.D, Klaus Danner, der in den Theaterabend in der Stadthalle einführte, arbeitete bei der Kriminalpolizei in Konstanz und Stuttgart. Dabei führte er viele Verhöre, allerdings nicht bei Terrorverdacht sondern bei Raub, Mord, Waffendelikten und Erpressung.

Die beiden umkreisen sich wie Katz und Maus. Aus der vorsichtigen Annäherung wird ein Wortduell, und irgendwann scheint die Frau das Verhör zu führen. Sie erhitzen sich über Gut und Böse, über Terrorismus, Flüchtlinge und den Überwachungsstaat, über Hunger und Armut in der Welt und den Uranabbau in Niger. Und über ihr Seminar, bei dem sie zur Gewalt aufruft: „Das sollte nur ein Gedankenspiel sein!“

Vom Zuschauer wird höchste Konzentration verlangt. Denn das Sprechtempo ist hoch, die Wortgefechte werden immer leidenschaftlicher. Dann – genau nach 90 Minuten – ist Schluss, das Ende bleibt offen. Viel Beifall für einen spannenden, aufrüttelnden und auch bedrückenden Abend. Und rund 40 Besucher bleiben, nachdem die Schauspieler noch zum Gespräch bitten: „Ihre Rückmeldung ist für uns hochinteressant“, so Wanja Mues, als er über das Stück und seine Rolle spricht. Und Jacqueline Macaulay erklärt in der anschließenden Diskussion: „Der Zuschauer soll verunsichert sein. Wir spielen beide mit verschiedenen Möglichkeiten.“