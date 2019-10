von Karin Wichert

Der zweite Konzertabend der Saison in der Waldshuter Stadthalle begann mit einer Fassung von Wolfgang Amadeus Mozart für Bläserensembles, einer Szene aus der Oper „Die Zauberflöte“ KV 620. Ein Hörgenuss war das für Harmoniemusik arrangierte Stück. Julia Ströbel-Bänsch (Oboe) erklärte den fehlenden Dirigenten: „Das Ensemble aus guten Studienfreunden von Herrn Moog, Kollegen aus dem Sinfonieorchester des SWR, hat mein Mann aus langen Jahren Zugehörigkeit zusammengestellt und daher hat er auch die Leitung. Wir brauchen niemanden, der uns von vorne leitet, wir haben unsere eigene gut abgestimmte Kommunikation.“

Eröffnung: Julia Ströbel-Bänsch (Oboe) eröffnet zur Szene aus der Oper „Die Zauberflöte“. | Bild: Karin Wichert

Das Publikum tauchte ein in die Serenade für Bläser c-moll KV 388, die Mozart komplett für Blasinstrumente im Jahr 1787 umschrieb. Das ursprüngliche Werk hatte er 1782 in Wien für den Kaiser Joseph II, der eine Vorliebe für Fugen und Kanons hatte, komponiert. „Es war nicht ganz typisch für die damalige Zeit, da vier Sätze die Form einer klassischen Sinfonie sind“, erläuterte Julia Ströbel-Bänsch. Das farbenreiche Stück, normalerweise für große Sinfonieorchester geschrieben, ist düster einstimmend und der erste Satz wuchtig und aufwühlend. Als Kontrast steht das Andante als „Nachmusik“ Stimmung, als sitze man in einem abendlichen Park.

Ensemble:Die Bläserharmonie Stuttgart spielt die Serenade für Bläser c-moll KV 388. | Bild: Karin Wichert

Die neun Musiker stimmten sich mit Blicken ab, die leitende Oboe beginnt, die weiteren Oboen antworten, das Horn verbindet alle Instrumente. Es war eine Spezialität von Mozart, Musikstücke aus seinen Opern auf „Harmonie“, also für kleine Bläserensembles, umzuarbeiten. Sie wurden gespielt als Tafelmusik oder zu Anlässen im Freien, er folgte damit einer um 1770 einsetzenden Mode für Fürsten und Adelshäuser. Joachim Bänsch ergänzte: „Mozart war für seine Zeit weit voraus, er hat sehr moderne Akkorde eingesetzt. Das Menuett (Minuette in Canone) zeigt seine ganze Geniehaftigkeit, dies ist für uns Musiker immer auch wieder ein Rätsel.“

Fast wie ein Kinderreigen

Der Höhepunkt der Serenade ist das Allegro, diesmal starteten die Hörner mit erdigen Tönen, es folgten die Oboen mit hellen, freudigen Klängen. Glasklar. Die Fagotte und der Kontrabass untermalten die beiden Klangzentren. Alle Töne verlangsamten sich und starteten wieder an zu einem hellen Miteinander, fast wie ein Kinderreigen. Julia Ströbel-Bänsch eröffnete mit ihrer Kadenz zur Schlussoffensive des Allegros hin.

Antonin Dvorak

Der zweite Teil des Konzertes war Antonin Dvorak gewidmet, und das Ensemble vergrößerte sich mit dem dritten Horn und dem Cello zu elf Musikern. „Der junge Dvorak hörte einst Mozart und war so inspiriert, dass er die Serenade für Bläser d-moll op. 44 als Hommage an Mozart schrieb“, erläuterte Julia Ströbel-Bänsch. „Das Cello reichert die Farbpalette der Töne an, Dvorak ergänzte das Stück mit gezupften Saiten und Doppelgriffen, das wir Bläser so nicht können.“

Beeindruckender Konzertabend

Immer mit einem Zwinkern im Auge, nie derb, schrieb Dvorak. Jubelnd, slawisch, Oktaven kletternd fühlt sich das Stück an, als sitze man im Wirtshaus oder ist auf einer Zugreise mit vorbei ziehender blühenden Landschaft. Erst Tanzmusik ähnlich, übernimmt danach ein Marsch ordnend und verhallend, bis das dritte Horn mit einer Fanfare das „Allegro molto“ beschließt. Mit noch einer Zuhabe aus der „Zauberflöte“ schenkten die Musiker dem begeisterten Publikum einen beeindruckenden Konzertabend.