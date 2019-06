von Ursula Freudig

Pfingsten ist in Tiengen seit Jahrzehnten mit dem dreitägigen Pfingstreitturnier des Reitervereins Tien­gen verbunden. Die Vorbereitungen für das traditionsreiche sportliche Großereignis laufen auf Hochtouren. Dazu gehört, dass Maler die Fassade der Reithalle optisch auf Vordermann bringen und der Dressur- und Springplatz hergerichtet wird. Das Gelände rund um die Reithalle gehört der Stadt. Sie bereitet die Wiese für die Springwettbewerbe vor – und dies perfekt, wie Nicole Huber, Vorsitzende des Reitervereins, beurteilt.

Zu den 200 Reitern beim Pfingstreitturnier gehört die zehnjährige Lilian Mutter aus Tiengen, sie geht für den Reiterverein Tiengen an den Start, vorne Vereinsvorsitzende Nicole Huber. | Bild: Ursula Freudig

Der Verein wird bis Turnierstart sechs große Helfereinsätze geleistet haben. „Der Aufwand ist schon enorm, aber es lohnt sich“, sagt Nicole Huber. Ziel ist es, den Reitern optimale Bedingungen zu bieten und dem Publikum neben spannendem Pferdesport, ein geselliges „Drumherum“: Im Festzelt und an Ständen werden kulinarische Wünsche erfüllt und einen kleinen Pferdezubehörmarkt wird es auch wieder geben.

Klettgau-Bühl Spannende Wettkämpfe zu Pferde sahen die Zuschauer beim Sommerturnier des Reit- und Fahrvereins Bühl Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt sind 380 Pferde von 200 Reitern für 700 Starts in 31 Prüfungen für das Turnier gemeldet. Angefangen von kleinen Prüfungen für die ganz jungen Reiter bis zu einer M-Dressurprüfung und dem hochklassigen S-Springen beim Großen Preis von Waldshut-Tiengen am Montag.

Bonndorf Reiterrallye als Höhepunkt: Reit- und Fahrverein Hochschwarzwald zieht positive Bilanz Das könnte Sie auch interessieren

Mit Hans-Dieter Dreher aus dem Dreiländereck wird auch ein in Reiterkreisen bekannter Mann beim Großen Preis springen. Dreher reitet internationale Turniere und war als Kind Mitglied des Reitervereins Tiengen. 0,50 bis 1,40 Meter hohe Hindernisse müssen Pferd und Reiter bewältigen. Zusammengestellt werden sie unter Berücksichtigung bestimmter Vorgaben, von zwei Parcourschefs. Einer ist der erfahrene Embert Lüber vom Reiterverein Tiengen. Preisgelder in Gesamthöhe von 9250 Euro, gesponsert von der Stadt, den Stadtwerken und der Sparkasse Hochrhein, werden vergeben, sowie von Firmen gestiftete Ehrenpreise.

Waldshut-Tiengen Reiterverein Tiengen steht gut da und plant einige Investitionen Das könnte Sie auch interessieren

Für den Reiterverein Tiengen ist das Pfingstreitturnier die wichtigste Einnahmequelle für Investitionen: Eine neue Beregnungsanlage in der Reithalle wurde installiert, eine automatische Führanlage soll kommen und die Toiletten saniert werden. Zunächst ist der Blick auf anderes gerichtet: „Wie hoffen für das Turnier auf trockenes, angenehmes Wetter, so zwischen 20 bis 25 Grad wären schön“, so Nicole Huber.