Samstagnachmittag in einem Baumarkt am Hochrhein. Vor dem Info-Schalter, an dem Kunden überschüssige oder falsch eingekaufte Ware umtauschen oder zurückgeben können, gut sichtbare und räumliche Absperrungen, damit der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen einzelnen Kunden oder Kunden und Baumarkt-Mitarbeitern eingehalten werden kann.

Im Wartebereich der einzelnen Kassen nicht zu übersehende rotweiße Markierungen auf dem Boden – plus Hinweistafeln – damit sich die Kunden nicht zu dicht auf die Pelle rücken. Vorbildlich!

Doch alle Hinweise und Appelle scheinen an nicht wenigen Baumarktkunden abzuprallen, wie Regentropfen an einem Ostfriesennerz. Ist es einzig Unachtsamkeit gepaart mit Sorglosigkeit und einer gehörigen Portion Ignoranz?

Oder ist ein Baumarkt mit angeschlossenem Gartencenter einer der wenig verbliebenen Orte, an dem sich Menschen persönlich austauschen können? Oder ist es schlicht und einfach Dummheit? Das mag jeder selbst beurteilen.

Mini-Coronapartys

Im höchsten Maße gefährlich ist es allemal. Denn wer die Gänge in einem Bau- oder auch Supermarkt und den Parkplatz davor zu Mini-Coronapartys nutzt, handelt nicht nur fahrlässig, sondern inzwischen mit Vorsatz. Denn wer jetzt noch nicht mitbekommen hat, was die Stunde geschlagen hat, dem schlägt sie wohl nie mehr.

Beim ungläubigen Betrachten solchen Verhaltens kommt mir spontan ein Motto einer Geschichtsstunde in den Sinn. Mein damaliger Lehrer pflegte viele seiner Unterrichtseinheiten mit einem Motto zu versehen. Eines lautete „homo homini lupus“ – der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Der Ursprung dieses Satzes liegt weit zurück.

Er stammt aus einer römischen Komödie, die etliche Hundert Jahre vor Christi geburt verfasst wurde. Größere Bekanntheit erhielt der Satz durch einen englischen Staatsrechtler namens Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert. Beide Male in einem gänzlich anderen Zusammenhang. Doch er klingt aktueller denn je.