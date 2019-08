Seit mehr als 50 Jahren gehören die klassischen Konzertabende der Stadt Waldshut-Tiengen zum Fundament der Kulturarbeit. Fünf Termine stehen auf dem Programm, das am Montag, 23. September, mit dem Lux Klaviertrio beginnt. Alle fünf Veranstaltungen finden in der Stadthalle Waldshut statt und können ab sofort als Einzelveranstaltung oder im vergünstigten Abonnement gebucht werden.

Die kommende Saison bietet vor allem große Orchester auf, kündigt das städtische Kulturamt an. Erwartet werden die Bläserharmonie Stuttgart, die Russische Nationalphilharmonie der Wolga Saratow und die Junge Philharmonie der Ukraine Lemberg, die gleich zwei Mal zu Besuch sein wird: Zum „Großen Neujahrskonzert“, und zum Saisonabschluss am Samstag, 27. April, mit dem Philharmonischen Staatschor Lemberg. Dann steht die „Sinfonie Nr. 9 d-Moll“ op. 125 von Ludwig van Beethoven auf dem Programm, der im Jahr 2020 seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte.

Die Reihe

Veranstalter der klassischen Konzertreihe in Waldshut-Tiengen ist die Südwestdeutsche Mozartgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen. Die Konzertabende in der Stadthalle Waldshut sind sowohl als Einzelveranstaltung als auch im Abonnement buchbar. Die Einzelpreise bewegen sich je nach Kategorie zwischen 15 und 24 Euro. Schüler und Studenten bezahlen jeweils den halben Preis. Das Abonnement bietet neben einer Vergünstigung auch einen verbindlichen Sitzplatz in jeder Veranstaltung.

Eintrittskarten und Informationen zum Konzert- und/oder Theaterabonnement sind in der Tourist-Information Waldshut erhältlich, Telefon 07751/83 32 00. Einzeltickets sind ebenfalls über das gesamte Reservix Vorverkaufsstellennetz erhältlich.