von Ursula Freudig

Neues Führungsteam bei der katholischen Frauengemeinschaft Tiengen: In der Hauptversammlung im katholischen Gemeindesaal wählten rund 50 anwesende Mitglieder Angelika Duttlinger, Eva Hug und Rita Kesenheimer an die Spitze des Vereins. Sie bilden ein Team von gleichberechtigten Vorsitzenden.

Anneliese Keller. Bild: Ursula Freudig

Die langjährige Vorsitzende Anneliese Keller hatte nicht mehr kandidiert, wird aber als Beisitzerin weiterhin den Vorstand unterstützen. Ebenfalls neu in den Beirat gewählt wurden Marina Künstler und Susan Huber. In ihren Ämtern bestätigt wurden Kassiererin Carmen Völkle und Schriftführerin Christine Boger. Alle Abstimmungen erfolgten einstimmig.

Ebenso einig waren sich die Frauen, dass ab 2020 der jährliche Mitgliedsbeitrag zehn Euro beträgt. Der bisherige in Höhe von fünf Euro hatte nach Aussage des Vorstandes, abzüglich der an den Diözesanverband Freiburg gehenden zwei Euro, nicht einmal mehr für die Geburtstagsgeschenke gereicht. Schriftführerin Christine Boger konnte in der Versammlung auf ein reges Vereinsjahr zurückblicken mit vielfältigen Aktivitäten innerhalb und für die Pfarrgemeinde Tiengen.

Hilfe in der Not

Hierfür dankte im Namen von Präses Ulrich Sickinger, Gemeindereferentin Regina Bausch-Isele herzlich. „Pfarrer Sickinger ist stolz auf die Gruppe, die verlässlich mit hilft, wenn irgendwo Not ist“, sagte Bausch-Isele.

Vergangenes Jahr hat die Frauengemeinschaft neben Menschen in Not, unter anderem auch die Tiengener Kindergärten unterstützt. Eine größere Summe hat sie für die Renovierung der katholischen Pfarrkirche Tiengen und die dortige Orgelsanierung gespendet. Ebenso unterstützt wurde wieder das Hilfsprojekt in Kenia von Pater Paul, ehemaliger Vikar in Tiengen. Er war in der Versammlung anwesend und dankte den Frauen persönlich.

Reserve für kurzfristige Notlagen

Trotz der großzügigen Spendenbereitschaft der katholischen Frauengemeinschaft Tiengen ist ihre Kasse nicht leer, wie Kassiererin Carmen Völkle bekannt gab. Dies ganz bewusst, damit auch bei kurzfristig kommenden Notlagen schnell geholfen werden kann. Mit einer fruchtigen Erdbeerbowle klang die harmonische Hauptversammlung aus.

Der Verein Die katholische Frauengemeinschaft Tiengen zählt rund 180 Mitglieder und ist Mitglied im Diozösanverband Freiburg und im Bundesverband der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland. Zu ihren regelmäßigen Aktivitäten gehören die Gestaltung oder Mitgestaltung von Gottesdiensten, Spenden für Hilfsbedürftige und soziale Projekte sowie die Organisation von Veranstaltungen wie Erntedankfeier, Adventsfrühstück, Frauenfasnacht, Theaterabende, Wanderungen und Ausflügen.