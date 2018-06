Waldshut-Tiengen Ein Dinosaurier steht im Garten von Ursi Spitznagel in Tiengen

Die Kunsthandwerkerin Ursi Spitznagel wohnt in einem Skulpturenpark. Skurrile Gebilde stehen rund um ihr Haus in Tiengen.

Was für Niki de Saint Phalle ihr Tarot-Garten in der Toskana war, ist für die Tiengenerin Ursi Spitznagel ihr Skulpturenpark um ihr Haus herum: Dort tummeln sich mehr als 30 bizarre Wesen – Fabeltiere, menschliche Figuren oder Fantasiegebilde, wie etwa ein Schminktisch mit Spiegel und Blumen oder ein riesiger Vogelbaum in rot-blau-weißen Farben, der mit Nestern, Solarlampen, Tannenzapfen und einer Trompete geschmückt ist und auf dem eine Katze sitzt. Ursi Spitznagel baut ihre Kunstwerke aus Brettern, Sperrmüll und Fundstücken zusammen, bemalt, behäkelt oder bestrickt sie. Selbst der Briefkasten ist vor ihrer strotzenden Fantasie nicht sicher. „Kunsthandwerkerin“ nennt sie sich gern.

Als vor etwa drei Wochen ein riesiger Eichenbaum vom Waldrand aus in ihren Garten stürzte, war ihr nach dem ersten Schrecken klar: „Da mach ich was draus.“ Er wurde entlaubt und viele Zweige entfernt. „Dinosaurier“ nannte sie ihr Kunstwerk. Die wichtigsten Äste ließ sie stehen, die dem langgestreckten Fabeltier Standfestigkeit und gleich acht Beine gaben. Alles andere fand sie im Sperrmüll: ein Gittergestell als „Kanonenrohr“, eine Kabelrolle als Gesicht, witzig ausgestattet mit zwei Solarlampen, die nachts als Augen glühen, und einen Zweig als Rüssel, den sie mit dem Stoff eines Hosenbeins ausschmückte.

Obendrauf noch ein Storch in einem Nest und ein ebenfalls leuchtender Schmetterling, dazu viel weiße Farbe, die den Dino schon aus der Ferne leuchten lässt: „Ich muss immer darauf achten, dass ich nicht in den Kitsch komme“, sagt sie vergnügt. Und noch eine neue Arbeit präsentiert Ursi Spitznagel stolz: Sie hat ein schmiedeeisernes Tor mit weiß gestrichenen Paletten, Brettern und Dauben von Weinfässern verbarrikadiert – „aber das ist noch nicht fertig.“ Dazu weitere skurrile, teils schon verwitterte Kunstwerke und auf der Terrasse formschöne Gartenmöbel, auch wieder aus Paletten.

Im Sommer verbringt sie die meiste Zeit bei solch kreativen Arbeiten im Garten. Und im Winter? Sie lacht: „Da arbeite ich im Atelier und entwerfe Mode und Design.“ Sie zeigt erstaunlich dekorative Kleidung und Schuhe, künstlerisch gestaltet aus riesigen Stoffballen: „Aquarelle male ich dann erst wieder, wenn ich 80 bin.“