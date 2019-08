Veröffentlicht am 28. August 2019

Bei diesen Bildern wird Eisliebhabern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Im Pinocchio-Eislabor in Gurtweil wird täglich eine halbe Tonne Eis hergestellt. Wir schauten den Speiseeiskonditoren Piero Kohlmann und Salvatore Benvenuto bei ihrer Arbeit über die Schulter und zeigen Ihnen in Videos und Bildern Schritt für Schritt wie Haselnuss-Eis gemacht wird. Bild: Verena Wehrle

Kaum einer scheint zu wissen, dass sich in einem Anbau der Tiefbaufirma Klefenz in Gurtweil ein Eislabor befindet. Es wirkt unscheinbar. Auch wenn der Name „Eislabor„ nach Chemie klingt, versichert Eislabor-Geschäftsführer Piero