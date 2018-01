Waldshut-Tiengen/Gurtweil Ein Auftritt im Vatikan ist der große Traum des Männerchors Gurtweil

Der Männerchor Gurtweil denkt schon an sein Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen in vier Jahren und beginnt, zu planen.

Erstmals in der fast 100-jährigen Geschichte des Männerchors Gurtweil leitete eine Frau – und zwar Ortsvorsteherin Marina Schlosser – die Wahlen. Sie konnte während der 96. Hauptversammlung ein weitgehend wiedergewähltes Vorstandsteam begrüßen, zu dem sie sagte: „Ihr hebet de Lade z'sämme.“

In vier Jahren, so berichtete der wiedergewählte Vorsitzende Gerhard Hentzel, wird der Männerchor 100 Jahre alt. Er träume davon, einmal mit dem Chor im Vatikan zu singen und ergänzte, dass entsprechende Kontakte bereits geknüpft worden seien. Der Männerchor hat derzeit 19 Sänger, die unter der Leitung von Dirigentin Birgit Rogg stehen und von 55 Passivmitgliedern unterstützt werden. Der Wunsch nach neuen Mitgliedern oder zumindest nach Projektsängern war an diesem Abend mehrfach zu hören.

Das zurückliegende Vereinsjahr wurde von den Versammelten unter die Lupe genommen und trotz des finanziellen Verlustes als „schönes Jahr“ bezeichnet. Den Rückblick auf das Vereinsjahr 2017 beschloss der Vorsitzende mit lobenden und würdigenden Worten des Dankes. Als beste Probenbesucher wurden die Dirigentin Birgit Rogg (100 Prozent) und der Sänger Alois Gamp (97 Prozent) geehrt. Insgesamt wurden 43 Proben und Anlässe gewertet, die mit einem beachtlichen Durchschnitt von 85 Prozent besucht wurden.

Nach der Entlastung wurden folgende Vorstandsmitglieder gewählt: Gerhard Hentzel (Vorsitzender), Walter Scheffel (stellvertretender Vorsitzender), Otmar Schmid (Kassierer), Alfred Scheuble (Schriftführer), Heiner Wagner und Andreas Müller (Beisitzer). Den Dienst als Notenwart wird Peter Keser weiterhin erbringen und als Fahnenträger wurde Otmar Schmid bestätigt. Als Rechnungsprüfer wurden Franz Hauser und Anton Wuchner gewählt.

Mit Blick auf das begonnene Jahr sagte die Dirigentin, 2018 werde ein Mammutjahr mit drei Konzerten und sie ergänzte: „Ich hoffe, es wird ein genauso schönes Jahr wie 2017 werden, wenn es auch anstrengender werden wird.“

Einen Wermutstropfen musste die Ortsvorsteherin den Sängern zumuten. Mit Blick auf die noch nicht abgeschlossene Sanierung der Gemeindehalle sei es fraglich, ob die Fasnacht und somit auch die magnetische Oldie-Night wie gewohnt durchgeführt werden könne. „Es wäre für uns eine kleine Katastrophe“, meinte der Vorsitzende mit Blick auf den möglichen kulturellen und finanziellen Verlust, wenn die Oldie-Night ausfallen müsste. Die Entscheidung darüber werde in den nächsten Tagen getroffen werden.