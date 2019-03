Waldshut vor 6 Stunden

Ein 91-jähriger Autofahrer soll eine Fußgängerin in der Kaiserstraße umgefahren haben. Die Polizei ermittelt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin wurde die Polizei am Samstag in die Waldshuter Innenstadt gerufen. Ein 91 Jahre alter Autofahrer soll mit einer 64-jährigen Frau in der Fußgängerzone zusammengestoßen sein.