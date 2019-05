von Peter Rosa

Die Bedingungen für Wohneigentümer müssen sich verbessern, damit der Klimaschutzplan 2050 erfüllt werden kann. Das fordert der Verband der Wohneigentümer Haus & Grund. Gerade am Hochrhein, wo es sehr viel Altbestand gibt, seien die derzeitigen Vorgaben mit linearen Abschreibungen von zwei Prozent über 50 Jahre problematisch, erklärt Anton Bernhard Hilbert, Vorsitzender von Haus & Grund Hochrhein.

Schließlich leisteten die Vermieter solcher Immobilien mit energetischen Sanierungen einen großen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Von der Politik fordert er größere Flexibilität in den Bauvorschriften und die Schaffung von Anreizen, damit auch den Mietern energetische Maßnahmen schmackhaft gemacht und notwendige Mietzinserhöhungen erklärt werden können. „Die Prozesse müssen vereinfacht werden“, fordert Hilbert.

Jürgen Schrader, Vorstand von Haus & Grund Baden, schlägt vor, hierzu eine Abschreibung von Kosten für energetische Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudebestand zu ermöglichen. Als Vorbild könnten die erhöhten (degressiven) Abschreibungsmöglichkeiten für denkmalgeschützte Immobilien dienen.

Statt der üblichen zwei Prozent über 50 Jahre sollen im Jahr der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren bis zu neun und in den folgenden vier Jahren bis zu sieben Prozent der Herstellungskosten für Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung absetzbar sein.

Setzen sich für bessere Bedingungen zur Erreichung der Klimaschutzziele 2050 im Immobiliensektor ein (von links): Jürgen Schrader (Vorsitzender von Haus & Grund Baden), Eva-Maria Leirer (Aufsichtsratsvorsitzende von Haus & Grund Baden) sowie Anton Bernhard Hilbert (Vorsitzender von Haus & Grund Hochrhein). | Bild: Peter Rosa

Eine Maßnahme könnte dann innerhalb von zwölf Jahren abgeschrieben sein. „Wenn der Gebäudebestand energetisch saniert werden soll, brauchen wir staatliche Unterstützung. Mieter und Vermieter können diese Aufgaben nicht alleine stemmen“, stellte Schrader beim diesjährigen Landesverbandstag fest, welcher anlässlich des 100-jährigen Bestehens von Haus & Grund Hochrhein heute in Schluchsee ausgerichtet wird.

Mehr Anreize aus der Politik

Jürgen Schrader mahnt darüber hinaus: „Wir müssen überlegen, wie wir die – zugegebenermaßen ambitionierten – Klimaschutzziele erreichen können, ohne die Lasten nur auf den Schultern von Mietern und Vermietern zu verteilen. Ohne ergänzende steuerliche Erleichterungen und Zuschüsse werden wir die erforderlichen Fortschritte nicht erzielen können.“

Aber auch der Immobilieneigentümer selbst sei für klimaschonende Sanierungsmaßnahmen gefordert, so Eva-Maria Leirer, Aufsichtsratsvorsitzende von Haus & Grund Baden: Wichtig ist vor allem, rechtzeitig umfassenden Rat einzuholen und einen individuellen Sanierungsfahrplan zu erstellen.“ Nur so könne der Eigentümer sämtliche zur Verfügung stehenden Fördermittel optimal in Anspruch nehmen.

Auch sie fordert zusätzliche Anreize aus der Politik, damit Immobilieneigentümer schon jetzt in kostenintensive innovative Technologien investieren. Zudem müsse die Infrastruktur zur Verminderung der Landflucht und der damit einhergehenden Wohnungsnot in den Städten gestärkt werden.