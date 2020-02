von sk

Die Polizei hat am Montag, 10. Februar, in Waldshut bei zwei jungen Männern Drogen beschlagnahmt. Diese fanden sich im Auto und in den Wohnungen. Zunächst war das Auto der beiden gegen 23 Uhr in Waldshut von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Laut Polizeibericht ist der 18 Jahre alten Fahrer durch erhebliche Ausfallerscheinungen aufgefallen, wie sie nach Drogenkonsum typisch sind. Ein Schnelltest war positiv auf THC, weshalb der 18-Jährige mit zur Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Bei der Durchsuchung des Autos wurde im Handschuhfach und in der Reserveradmulde eine größere Menge Marihuana gefunden. Daher wurden Durchsuchungen der Wohnungen angeordnet. Dort fanden sich weiteres Rauschgift. Insgesamt stellte die Polizei mehrere hundert Gramm Marihuana und weiteres Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen gegen den Fahrer und seinen jugendlichen Beifahrer dauern an.