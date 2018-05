Waldshut-Tiengen Dreitägiges Reitturnier lockt viele Besucher nach Tiengen

Fast 600 Pferde, ihre Reiter und Begleiter und Hunderte Freunde des Pferdesports erleben über Pfingsten ein bereits zur Tradition gewordenes sportliches Großereignis: Das dreitägige Pfingstreitturnier des Reitervereins Tiengen.

Das dreitägige Pfingstreitturnier des Reitervereins Tiengen mitten im Grünen an der Wutach gehört zu den größten in der Region und hat besonders am Pfingstsonntag und -montag viele Besucher angezogen.

Reitsportler aus dem gesamten südbadischen Raum und auch aus der Schweiz, waren nach Tiengen gekommen. Weit über 300 Reiter gingen in 31 Spring- und Dres-surprüfungen, angefangen von der Einsteigerklasse bis zur anspruchs-vollen, mittelschweren M-Klasse, an den Start. 95 Zentimeter bis 1,25 Meter hoch waren beim Springen die Hindernisse. Preisgelder in Höhe von rund 8800 Euro wurden vergeben, zusätzlich viele Sachpreise.

Die Besucher konnten nach Herzenslust zwischen dem Dressur- und Springplatz hin und her flanieren oder die besondere Atmosphäre aufsaugen. Die gute, lockere Stimmung und das große Publikumsinteresse sind Markenzeichen des Pfingstreitturniers. "Es ist ein Aushängeschild für die Stadt", so Klaus Laniado, zweiter Vorsitzender des Reitervereins. Über das Sportliche hinaus, war das Pfingstreitturnier wieder ein Treffpunkt für geselliges Beisammensein im Festzelt und auf den Bänken davor. Neben kulinarischen Angeboten, konnte an Ständen gekauft werden, was man rund ums Pferd braucht. Angefangen von der Decke über Reitkleidung bis zum fruchtigen Leckerli aus Tiengens Stadtmühle. Und wenn Reiter für ihr Pferd einen Hufschmied brauchten, war der Weg ebenfalls kurz: Klaus-Peter Grieb aus Waldkirch hatte alles Nötige dabei. Ein paar Meter weiter, war Tierärztin Claudia Hagist bei Bedarf zur Stelle. Wie jedes Jahr, haben wieder unzählige Sponsoren und der große ehrenamtliche Einsatz von Mitgliedern und Freunden des Reitervereins, die Großveranstaltung möglich gemacht.