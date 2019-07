Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Drei Lehrerinnen verlassen das Hochrhein-Gymnasium Waldshut

Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove hat drei langjährige Lehrerinnen vom Hochrhein-Gymnasium verabschiedet. Chemie-Lehrerin Sabine Klein geht in den Ruhestand, Beate Gawlik-Denga und Caroline Weismann wechseln an andere Schulen in der Region.