Waldshut-Tiengen Diskussion um Freibäder in Waldshut und Tiengen geht weiter

SPD-Ortsvereine Tiengen und Waldshut uneins wegen Zukunft der beiden Schwimmbäder in der Stadt. Warten auf Bürgerbegehren, mit dem sich der Verein Pro Freibad gegen die Schließung des Waldshuter Freibads wehren will.

Reichlichen Diskussionsstoff gab es in der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Tiengen in der Klettgauer Bierhalle. Auch hier stand das Thema "Freibäder" im Vordergrund einer emotional geführten Gesprächsrunde.Unter den Gästen konnte der Vorsitzende Gerhard Vollmer Bürgermeister Joachim Baumert und Günter Heinrich vom Waldshuter Ortsverband begrüßen.

Zunächst berichtete Baumert über die baulichen Aktivitäten der Stadt. Zur angedachten Umsiedlung des Umspannwerkes Gurtweil sagte er: Das würde der Stadt sieben Hektar Bauflächen bringen. "Das Ganze ist ein umfangreiches und nicht ganz einfaches Projekt, aber wir bleiben dran." Beim Projekt "Klettgau-Carree" habe man sich endlich auf eine neue Verkehrsführung geeinigt. Er rechne für das nächste Jahr mit dem Beginn der Straßenbauarbeiten. Zum geplanten Umbau des Tiengener Freibades stellte er klar: "Entgegen anderen Behauptungen werden die Wasserflächen deutlich verkleinert, von gegenwärtig 1325 auf 1025 Quadratmeter." Der Eingang werde verlegt, ebenso der Bolzplatz, der dann das ganze Jahr über zugänglich sei. Gerhard Vollmer erinnerte an das zurückliegende Wahljahr: "Wir sind sehr euphorisch in den Wahlkampf eingestiegen, am Ende waren wir zu Tode betrübt."

Auf lokaler Ebene habe dann die Schwimmbad-Diskussion die Oberhand gewonnen und zu erheblichen Spannungen geführt, auch zwischen den beiden Ortsvereinen. "Man hat uns den Schwarzen Peter zugewiesen, weil wir uns aus gesamtstädtischer Verantwortung auf die Sanierung eines Bades festgelegt haben", klagte er. Das wollte Günter Heinrich so nicht stehen lassen: "In Waldshut hat doch auch kein Mensch was dagegen, wenn das Tiengener Bad saniert wird. Eine Große Kreisstadt sollte in der Lage sein, zwei Bäder zu betreiben." Sylvia Döbele verwies auf einen alten Konsens im Gemeinderat: "Wir lassen beide Bäder laufen, fällt in einem Bad die Technik aus, wird es geschlossen." Wolfgang Hörr fragte, warum man den Waldshutern nicht den Weg nach Tiengen zumuten könne. "Seit Jahrzehnten fahren alle Tiengener Schüler zum Schwimmunterricht ins Waldshuter Hallenbad und ich selber fahre ebenso lange zu den Abo-Konzerten in die Waldshuter Halle. Warum nicht einmal umgekehrt?" Gerhard Vollmer: "Die Entscheidung des Gemeinderates war ein demokratischer Prozess. Jetzt warten wir auf das angekündigte Bürgerbegehren, dann sehen wir weiter."