Lauchringen Diplom-Geologe nimmt Viertklässler auf eine Reise unter die Erde

Der Diplom-Geologe Mathias Faller besuchte die vierte Klasse der Grundschule Oberlauchringen. Hier der Bericht der Schüler.

Gemeinsam mit dem Diplom-Geologen Mathias Faller (und zur Assistenz PH-FR-Student Benjamin Kornmann) aus Freiburg unternahmen wir, die Schüler der Klasse 4 an der Grundschule Oberlauchringen, einen spannenden Blick unter die Erde. Wir lernten, dass es unter der Erde ganz verschiedene Boden- und Gesteinsarten gibt. Und wir lernten vor allem, welche Auswirkungen die verschiedenen Boden- und Gesteinsschichten für unser Trinkwasser haben. Für uns Menschen ist das Trinkwasser und der Umgang damit schließlich von sehr großer Wichtigkeit. Das Experiment hat uns gezeigt, dass jede noch so kleine Verunreinigung bei uns im Trinkwasser wieder ankommt. Reihum konnten wir alle an diesem Experiment teilnehmen und uns einbringen. Und so vergingen drei Stunden Konzentration pur wie im Flug. Es war wirklich ein spannender Vormittag.

Projekt Klasse!Kids

Das Projekt Klasse! Klasse! Kids und Klasse! Beruf sind die Medienprojekte des SÜDKURIER für Schulen. Ziel ist es, Medienkompetenz am praktischen Beispiel zu vermitteln. Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen erhalten vier Wochen lang täglich die Zeitung. Grundschüler für zwei Wochen. Kooperationspartner ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, die das Medienprojekt seit vielen Jahren mit Themenvorschlägen und Aktionen unterstützt.