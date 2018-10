Denkt man an einen Krämermarkt, fallen einem so einige Dinge ein: Stände mit billiger Kleidung, Haushaltsutensilien und allerlei Kleinigkeiten, in denen es sich stöbern lässt. Auf dem Gallusmarkt in Waldshut gab es allerdings neben all den gewöhnlichen Produkten auch so einige Kuriositäten zu entdecken. Eine Übersicht über die merkwürdigsten Funde.

Werkzeug, das wir eigentlich nur vom Zahnarzt kennen. Am Krämermarkt in Waldshut ist das auch für den Laien erhältlich. | Bild: Marinovic, Laura