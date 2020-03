von Rosemarie Tillessen

In der Waldshuter Stadthalle wurde das Schauspiel „Geächtet“ von Ayad Akhtar gezeigt. Auf der Bühne ein gepflegtes Wohnambiente mit Sofa, Tisch, einer indischen Shiva-Statue und einem großen Gemälde, dazu das raffiniert eingeblendete Panorama von New York. Dort leben Amir, ein Anwalt mit pakistanischer Herkunft und seine junge amerikanische Frau Emily.

Ühlingen-Birkendorf Schätze aus alter Zeit als Geschenk für den Theaterverein Zeitschleuse Das könnte Sie auch interessieren

Ihr Glück scheint vollkommen: Amir steht offensichtlich vor einem großen Karrieresprung, und auch sie – leidenschaftliche Malerin und Bewunderin der islamischen Kunst – findet erstmalig Anerkennung, und zwar gleich von dem renommierten Kurator eines großen Museums, dem Juden Isaac. Dieser besucht das Ehepaar zusammen mit seiner Frau Jory, einer bezaubernden Afroamerikanerin. Doch die scheinbar entspannte Dinnerparty entgleitet. Zurück bleibt ein emotionales Schlachtfeld.

Spannungen zwischen den Religionen

Der Autor Ayad Akhtar, selber auch Schauspieler, versteht es gekonnt, brennend aktuelle Themen – Ängste, Klischees und Vorurteile unserer multikulturellen Gesellschaft – in eine spannende Handlung einzubinden. Es geht um Spannungen zwischen den Religionen und wie sich US-amerikanische Muslime nach dem 11. September in die Gesellschaft einfügen können. Oder auch nicht. Es geht um Kopftuch, Schleier, Taliban und vieles mehr.

Mut zur Stille und Pausen

Doch vor allem ist es der Abend von brillanten Schauspielern und einer ausgefeilten Regie (Karin Boyd): Mit viel Mut zu Stille und Pausen wird das Drama aufgebaut bis hin zu einem Trümmerfeld von verletzten Gefühlen und Beziehungen. Vor allem Patrick Khatami als Anwalt Amir überzeugt durch seine ungestüme Hoffnung, auch als Fremder endlich in Amerika angekommen zu sein, durch seine jungenhafte Liebe zu Emily und durch seine Verletzlichkeit.

So geht es weiter Am fünften und letzten Theaterabend der Saison am 28. März geht es mit „Spatz und Engel“ um die nicht nur musikalische Freundschaft zwischen Marlene Dietrich und Edith Piaf.

Sehr berührend die letzte Szene, als er, der alles verloren hat, ganz allein auf der Bühne sein von Emily gemaltes Portrait anstarrt. Wunderbar auch seine Partnerin Nathalie O’Hara als Emily sowie Diana Marie Müller (anders als im Programm angegeben) als kapriziöse, charmante Jory. Und selbst Christopher Gollan in der Nebenrolle des jugendlichen Islamisten Abe spielt glaubwürdig. Nach der Pause wird das Stück spannend wie ein Krimi, und das Publikum geht atemlos mit. Intensiver, verdienter Beifall für ein aktuelles, ernsthaftes Thema und großartige Schauspieler!