Waldshut Diese sieben Zahlen müssen sie über die achte Waldshuter Musiknacht wissen

Die achte Waldshuter Musiknacht hat 2000 Besucher in die Innenstadt gelockt. 13 Bands sorgten in zehn Lokalen für Stimmung. Mehr Zahlen über die Musiknacht haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Die Musiknacht hat auch dieses Jahr aus Waldshut eine pulsierende Partymeile gemacht. Live-Musik aus zehn Lokalen ließ am Samstagabend bis tief in die Nacht hinein Rhythmus und Lebenslust spüren. Wir haben die Fakten und die Bilder.

1 Mal bezahlen überall dabei, war wieder Motto der Musiknacht. 10 Euro im Vorverkauf, 13 Euro an der Abendkasse kostete das Bändchen, das Zutritt zu allen mitmachenden zehn Lokalen gewährte.

2 Veranstalter stehen hinter der Musiknacht: Die Agentur X-Events mit Frank Ockert und der Werbe- und Förderungskreis Waldshut, dieses Jahr war Petra Weber die Hauptorganisatorin.

10 Lokale boten Livemusik: Calyposo, Casablanca, Dolce Vita, Herr Lehmann, Journal, Mona Lisa, New York Bistro, Oscar's, Pinocchio und Rheinischer Hof (Gaststube und Sääli).

13 Bands, Duos und Solomusiker präsentierten Musik quer durch die Stilrichtungen: two a.m., Cam van As, Diego’s Canela, The Blackbyrds, Michel & Friend, Jorge Luis Royo Estrada & amigo, Recover, Double Gum, Pippi and the 50’s Boy, X-bluesive, Toue Sabord und DJ TMO und DJ Franco.

21 Uhr war Startschuss für die Musiknacht, die an einem lauen Sommerabend zum achten Mal Jung und Alt nach Waldshut lockte. Dank der warmen Temperaturen war nicht nur in den Lokalen, sondern auch an den Tischen draußen viel Leben.

2000 ist die geschätzte Zahl der Besucher, die sich auf der Musiknacht vergnügten. Dies entspricht in etwa der Resonanz der vergangenen Musiknächte.

2019 kommt die neunte Musiknacht. Sie hat einen festen Platz im Terminkalender des Werbe- und Förderungskreises und will Waldshuts Attraktivität als Weggehstadt unterstreichen.