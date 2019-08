Wieder einmal in die Schlagzeilen geriet diese Woche das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) gegenüber von Dogern. Die Schweizer Atomaufsichtsbehörde Ensi möchte prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Personalabbau und der Häufung von Zwischenfällen gibt.

Wie mir ein KKL-Sprecher bestätigte, seien keine Stellen gestrichen worden, die den sicheren Betrieb des Kernkraftwerks gewährleisten. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass der Verdacht der Atomaufsicht unbegründet war, ist es doch ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass die Behörde ganz genau hinschaut, was in Leibstadt passiert. Schließlich könnte sich nur ein einzige Panne auf die gesamte Bevölkerung auswirken.

Hilfsbereit

Beruhigend finde ich auch, dass es noch wahre Hilfsbereitschaft gibt. Eine Frau wandte sich am Donnerstagvormittag mit einer dringenden Bitte an die Mitglieder der Lauchringer Facebook-Gruppe. Sie habe am selben Nachmittag eine Wohnungsbesichtigung in Bad Dürrheim und benötige dringend eine Mitfahrgelegenheit.

Während einige Mitglieder der Gruppe nachfragten, warum sich die Frau nicht schon beim Suchen der Wohnung Gedanken gemacht habe, wie sie zur Besichtigung kommt, bot ein Mann spontan an, die Frau zu ihrem Termin zu bringen und anschließend wieder nach Hause zu fahren. Großartig, dass es Menschen gibt, die anderen helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.

Auch auf dem kleinsten Balkon können Tomaten wachsen. | Bild: Juliane Schlichter

Erntezeit

Ganz persönlich habe ich mich diese Woche über meine ersten selbst gezogenen Tomatenpflanzen gefreut, die nun rote Früchte tragen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich mich im Frühjahr sechs Wochen lang ausschließlich von regionalen Produkten ernährt habe.

Während meines Selbstversuchs riet mir eine Leserin, Gemüse und Kräuter doch einfach selber zu ziehen. Auf meinem Minibalkon ist zwar nicht wirklich Platz für einen eigenen Garten, doch ist es mir gelungen, vor meinem Wohnzimmer aus Samenkörnern reife Tomaten zu ziehen. Regionaler geht‘s nicht.